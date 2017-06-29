مسابقات والیبال نوجوانان استان مرکزی با قهرمانی ساوه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان استان مرکزی با شرکت هفت تیم از شهرستان های اراک، دلیجان، ساوه و فراهان در اراک برگزار شد.

این مسابقات در دو گروه چهار و سه تیمی به صورت دوره ای پیگیری شد.

براساس این گزارش، در این دوره از رقابت ها، چهار تیم با غلبه بر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی رسیدند و در مرحله نیمه نهایی نیز دو تیم والیبال نوجوانان ساوه و دلیجان به فینال و تیم های اراک الف و فراهان به مرحله رده بندی راه یافتند.

در نهایت تیم ساوه دو بر یک از سد دلیجان گذشت و عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد .همچنین تیم والیبال نوجوانان فراهان دو بر صفر مغلوب اراک الف شد.

به این ترتیب، تیم والیبال نوجوانان ساوه بر سکوی نخست ایستاد، دلیجان مقام دوم را کسب کرد و تیم اراک الف هم سوم شد.