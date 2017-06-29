۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۱۲

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان:

آئین های فراموش شده میناب احیا می شود

میناب - مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان گفت: آئین های فراموش شده میناب احیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی پنجشنبه شب در اختتامیه جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل بیان داشت: برگزاری چنین برنامه هایی نوید بخش روزهای خوبی برای میناب خواهد بود.

وی با تاکید بر پاسداشت تاریخ و فرهنگ شهرستان میناب عنوان کرد: پاسداشت آئین های مذهبی و فرهنگی شهرستان میناب از اهمیت خاصی برخوردار است و این آئین ها باید بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر فضای خوبی برای پاسداشت این آئین ها در کشور فراهم شده است و طی امسال سعی خواهیم کرد آئین های فراموش شده را مجددا احیا کنیم و فضای مناسبی جهت معرفی این آئین ها در استان و حتی در برنامه های ملی اجرا شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان با تاکید بر تاریخ کهن شهرستان میناب، اظهارداشت: صنایع دستی شهرستان میناب زبان زد است و در عرصه های ملی و بین المللی شناخته شده است.

