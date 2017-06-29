دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه نشست «گروه ۲۰»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که «دونالد ترامپ» در حاشیه نشست «گروه ۲۰» که قرار است ماه ژوئیه در شهر هامبورگ آلمان برگزار شود، برای نخستین بار با «ولادیمیر پوتین» دیدار خواهد کرد.

این درحالی است که رسانه های مهم خبری ترامپ را به اتهام تبانی با روسیه در جریان رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا به باد انتقاد گرفتند.

مک مستر در ادامه افزود که هیچ دستور کار ویژه ای برای این دیدار تعیین نشده است. در واقع هرآنچه که خواست رئیس جمهور است، در این دیدار مطرح خواهد شد.

کاخ سفید نیز در خصوصاین دیدار مدعی شد که با توجه به تشدید تنشها میان مسکو و واشنگتن، ترامپ درصدد یافتن «روابطی سازنده تر» میان قدرتهای خارجی طی این نشست است.