  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۲

دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه نشست «گروه ۲۰»

دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه نشست «گروه ۲۰»

رئیس جمهور آمریکا قرار است در حاشیه نشست «گروه ۲۰» برای نخستین بار با همتای روسی خود در شهر «هامبورگ» آلمان دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که «دونالد ترامپ» در حاشیه نشست «گروه ۲۰» که قرار است ماه ژوئیه در شهر هامبورگ آلمان برگزار شود، برای نخستین بار با «ولادیمیر پوتین» دیدار خواهد کرد.

این درحالی است که رسانه های مهم خبری ترامپ را به اتهام تبانی با روسیه در جریان رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا به باد انتقاد گرفتند.

مک مستر در ادامه افزود که هیچ دستور کار ویژه ای برای این دیدار تعیین نشده است. در واقع هرآنچه که خواست رئیس جمهور است، در این دیدار مطرح خواهد شد.

کاخ سفید نیز در خصوصاین دیدار مدعی شد که با توجه به تشدید تنشها میان مسکو و واشنگتن، ترامپ درصدد یافتن «روابطی سازنده تر» میان قدرتهای خارجی طی این نشست است.

کد مطلب 4017138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها