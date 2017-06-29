به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال جوانان ایران در ششمین مسابقه خود در رقابتهای قهرمانی جهان برابر لهستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ و با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷ ، ۲۱ بر ۲۵ ، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۱ به سود لهستان خاتمه پیدا کرد.

در پایان این مسابقه رسول آقچه لی به تنهایی موفق به کسب ۲۵ امتیاز شد تا عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص بدهد. پس از او در تیم ایران امیرحسین اسفندیار ۱۲ امتیاز به دست آورد.

در طرف مقابل هم توماس فورنال به تنهایی ۲۰ امتیاز برای تیمش به دست آورد و بعد از بارتوش کولک موفق به کسب ۱۷ امتیاز برای لهستان شد.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۱۶ تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه به میزبانی جمهوری چک و در شهرهای «چسکه بوجویتسه» و «برنو» برگزار می‌شود.