به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه پنجشنبه در جشنواره گلاس در شهرستان طارم، گفت: در حوزه قدمت تاریخی از شهرستان طارم غافل هستیم و باید روی آن کار کرد.

وی به جشنواره گیلاس اشاره کردو گفت: جشنواره گیلاس بهانه‎ای است تا بتوان داشته‎های میراث فرهنگی، مواریث معنوی و جاذبه‌‎های گردشگری را در طارم به گردشگران معرفی کنیم و باید دنبال معرفی غذاها و پوشش‎هایی بود که مخصوص این منطقه است و گردشگران نمی‎توانند آن را در محل زندگی خود تجربه کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: جاذبه‌‎های گردشگری در طارم داشته‎های معنوی یک ملت است که می‌تواند به عنوان یک جاذبه در مقاصد گردشگری مطرح شود و شهرستان طارم منابع زیادی برای تجربه کردن تفاوت‎ها برای گردشگران در خود دارد.

رحمتی گفت: برگزاری جشنواره‎ها بهانه‎ای برای معرفی ظرفیت‎ها و داشته‎های گردشگری یک منطقه است وتبدیل شدن به مقصد گردشگری از دیگر اهداف برگزاری جشنواره‎ها در مناطق مختلف استان زنجان است.

وی تصریح کرد: امروز روستاهای «شیت و ولیدر» از جغرافیای استان فراتر رفته و میزبان ارزشمندی برای گردشگران است و دومین جشنواره گیلاس، بستر مناسبی برای معرفی منطقه «شیت و ولیدر» است.

رحمتی افزود: وجود قلعه «شمیران» در حاشیه سد قزل‎اوزن از افتخارات شهرنشینی پس از اسلام در شهرستان طارم است و در خاطرات ناصر خسرو هم اشاره‎ای خوب به این قلعه شده است.

وی یاد آورشد: جغرافیای طارم بستر مناسبی برای شکل‎گیری تاریخ ارزشمند و به میراث گذشتن این تاریخ برای نسل‎های آینده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ابراز کرد: بیشترین گروه‎های طبیعت‌گردی شمال غرب کشور از منطقه طارم به شمال اعزام می‎شوند و شهرستان طارم رتبه نخست طبیعت‎گردی شمال غرب کشور را به خود اختصاص داده است.