به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه پنجشنبه در جشنواره گلاس در شهرستان طارم، گفت: در حوزه قدمت تاریخی از شهرستان طارم غافل هستیم و باید روی آن کار کرد.
وی به جشنواره گیلاس اشاره کردو گفت: جشنواره گیلاس بهانهای است تا بتوان داشتههای میراث فرهنگی، مواریث معنوی و جاذبههای گردشگری را در طارم به گردشگران معرفی کنیم و باید دنبال معرفی غذاها و پوششهایی بود که مخصوص این منطقه است و گردشگران نمیتوانند آن را در محل زندگی خود تجربه کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: جاذبههای گردشگری در طارم داشتههای معنوی یک ملت است که میتواند به عنوان یک جاذبه در مقاصد گردشگری مطرح شود و شهرستان طارم منابع زیادی برای تجربه کردن تفاوتها برای گردشگران در خود دارد.
رحمتی گفت: برگزاری جشنوارهها بهانهای برای معرفی ظرفیتها و داشتههای گردشگری یک منطقه است وتبدیل شدن به مقصد گردشگری از دیگر اهداف برگزاری جشنوارهها در مناطق مختلف استان زنجان است.
وی تصریح کرد: امروز روستاهای «شیت و ولیدر» از جغرافیای استان فراتر رفته و میزبان ارزشمندی برای گردشگران است و دومین جشنواره گیلاس، بستر مناسبی برای معرفی منطقه «شیت و ولیدر» است.
رحمتی افزود: وجود قلعه «شمیران» در حاشیه سد قزلاوزن از افتخارات شهرنشینی پس از اسلام در شهرستان طارم است و در خاطرات ناصر خسرو هم اشارهای خوب به این قلعه شده است.
وی یاد آورشد: جغرافیای طارم بستر مناسبی برای شکلگیری تاریخ ارزشمند و به میراث گذشتن این تاریخ برای نسلهای آینده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ابراز کرد: بیشترین گروههای طبیعتگردی شمال غرب کشور از منطقه طارم به شمال اعزام میشوند و شهرستان طارم رتبه نخست طبیعتگردی شمال غرب کشور را به خود اختصاص داده است.
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