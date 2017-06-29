۹ تیر ۱۳۹۶، ۱:۵۵

ورود گروه جدیدی از نظامیان ترکیه به قطر

وزارت دفاع قطر اعلام کرد که گروه جدیدی از نیروهای ارتش ترکیه برای انجام تمرین های نظامی مشترک با نیروهای ارتش قطر وارد این کشور شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العربی الجدید، وزارت دفاع قطر اعلام کرد که گروه دیگری از نیروهای ارتش ترکیه وارد پایگاه هوایی العدید شده اند و به نیروهای دیگر ترکیه که در حال حاضر در قطر حضور دارند ملحق خواهند شد.

بر اساس این خبر نیروهای ارتش ترکیه از اوایل هفته گذشته تمرین های نظامی خود با نیروهای ارتش قطر را آغاز کرده اند، این تمرین ها در راستای اجرای توافق مشترک میان دوحه و آنکارا در این زمینه صورت می گیرد.

آنکارا و دوحه توافقی نظامی برای دفاع مشترک امضا کرده اند تا سطح توان نظامی دو کشور از طریق رزمایش و تمرین های مشترک افزایش پیدا کند. قطر می گوید این رزمایش ها در راستای تلاش های مشترک برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات منطقه است.

یکی از مطالبات کشورهای عربی از قطر تعطیلی پایگاه نظامی در حال احداث ترکیه در قطر است، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اخیرا اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با عادل الجبیر همتای سعودی خود به او تأکید کرده که درخواست برای تعطیلی این پایگاه نقض حاکمیت دو کشور به شمار می رود و قابل قبول نخواهد بود.

این در حالی است که خالد العطیه وزیر مشاور دولت قطر در امور دفاعی که هفته گذشته به ایالات متحده سفر کرده بود روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مسئولان ترکیه در خصوص بحران قطر وارد آنکارا شده است.

