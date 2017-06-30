فعالیت ۱۴ اکیپ بازرسی در راستای نظارت بر توزیع کالا در استان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با پیش بینی های صورت گرفته در خصوص ورود گردشگران به استان مخصوصا شهرستانهای بویراحمد و دنا از یکماه قبل تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات انجام گرفت.

دیودیده اظهار داشت: اکیپ های بازرسی سیار در سطح شهرهای یاسوج و سی سخت بخصوص در اماکن شلوغ و گردشگرپذیر بر روند فعالیت واحدهای صنفی نظارت داشته اند و تمامی تلاش خود را در جهت رصد تخلفات و برخورد قاطع با متخلفین صنفی انجام می دهند.

وی افزود: با توجه به تعداد زیاد گردشگران احتمالا سوء استفاده هایی نیز خواهد شد و تلاش بر این است که با نظارت مستمر و بازرسی این مسائل به حداقل برسند.

دیودیده ابراز داشت: در راستای ارائه خدمات در این ایام ۳۸ عامل توزیع یخ و۱۲عامل توزیع کالاهای اساسی فعالیت داشتند و آرد مورد نیاز واحدهای خبازی فعال و کشیک در ایام تعطیلات نیز تامین وتوزیع شده است و متصدیان ملزم به ارائه خدمات(تولید و عرضه نان) از ساعت شش و ۳۰ دقیقه‌ صبح لغایت ۲۱ شب می‌باشد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با تمهیدات انجام گرفته ورود بی سابقه گردشگران خللی در تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی ایجاد نکرد.

وی افزود: تمامی کالاها بخصوص کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ و گوشت قرمز، میوه و تره بار و لبنیات به وفور در سطح بازار شهرهای یاسوج و سی سخت موجود بود و شیف‌بندی تعمیرگاه‌ ها، نانوایی ‌ها و فروشگاه‌ها و اکیپ‌های نظارتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که شاهد رضایت نسبی مسافران و گردشگران بودیم.

دیودیده تاکید کرد: از شهروندان و مسافران درخواست می شود تخلفات صنفی را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ و یا با مراجعه به حوزه بازرسی ونظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه شهرستانی جهت رسیدگی اعلام نمایند.