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۹ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

فعالیت ۱۴ اکیپ بازرسی در راستای نظارت بر توزیع کالا در استان

فعالیت ۱۴ اکیپ بازرسی در راستای نظارت بر توزیع کالا در استان

یاسوج-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۴ اکیپ بازرسی بصورت تمام وقت بر نحوه توزیع، قیمت و کمیت کالا و خدمات بخصوص کالاهای پرمصرف نظارت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  داریوش دیودیده  شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با پیش بینی های صورت گرفته در خصوص ورود گردشگران به استان مخصوصا شهرستانهای بویراحمد و دنا از یکماه قبل تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات انجام گرفت.

دیودیده اظهار داشت: اکیپ های بازرسی سیار در سطح شهرهای یاسوج و سی سخت بخصوص در اماکن شلوغ و گردشگرپذیر بر روند فعالیت واحدهای صنفی نظارت داشته اند و تمامی تلاش خود را در جهت رصد تخلفات و برخورد قاطع با متخلفین صنفی انجام می دهند.

وی افزود: با توجه به تعداد زیاد گردشگران احتمالا سوء استفاده هایی نیز خواهد شد و  تلاش بر این است که با نظارت مستمر و بازرسی  این مسائل به حداقل برسند.

دیودیده ابراز داشت: در راستای ارائه خدمات  در این ایام ۳۸ عامل توزیع یخ و۱۲عامل توزیع کالاهای اساسی  فعالیت داشتند و آرد مورد نیاز واحدهای خبازی فعال و کشیک در ایام تعطیلات نیز تامین وتوزیع شده است  و متصدیان ملزم به ارائه خدمات(تولید و عرضه نان) از ساعت شش و ۳۰ دقیقه‌  صبح لغایت ۲۱ شب می‌باشد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با تمهیدات انجام گرفته ورود بی سابقه گردشگران خللی در تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی ایجاد نکرد.

وی افزود: تمامی کالاها بخصوص کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ و گوشت قرمز، میوه و تره بار و لبنیات به وفور در سطح بازار شهرهای یاسوج و سی سخت موجود بود و شیف‌بندی تعمیرگاه‌ ها، نانوایی ‌ها و فروشگاه‌ها و اکیپ‌های نظارتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که شاهد رضایت نسبی مسافران و گردشگران بودیم.

دیودیده تاکید کرد: از شهروندان و مسافران درخواست می شود تخلفات صنفی را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ و یا با مراجعه به حوزه بازرسی ونظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه شهرستانی جهت رسیدگی اعلام نمایند.

کد مطلب 4017164

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