نیکی هیلی: ایران مکرر قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه با تکرار سخنان ستیزه جویانه خود علیه ایران مدعی شد که «آمریکا از برقراری هرگونه روابط عادی با ایران و همچنین روابط عادی ایران با سایر کشورهای جهان جلوگیری خواهد کرد».

وی با وقاحتی مثال زدنی ایران را به عقرب تشبیه کرد و مدعی شد که برغم نقض مکرر قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی ایران، شورای امنیت تاکنون هیچ اقدامی برای مقابله با تهران صورت نداده است.

بنا به ادعای این نماینده بلندپایه آمریکا در سازمان ملل، مقامات واشنگتن در حال بررسی سند برجام هستند؛ و تا زمانی که ایران به آن سند پایبند باشد، آمریکا نیز به آن پایبند خواهد بود!

نیکی هیلی با بیان پیش بینی به دور از واقعیت و خصمانه خود مدعی شد: «اگر امروز به ایران اجازه داده شود که سوریه را با موشک هدف قرار دهد، در آینده به ایران اجازه نابودی حیفا داده خواهد شد».

وی با اعتراض به سفرهای سردار «قاسم سلیمانی» به عراق این ادعای واهی را مطرح کرد که چنانچه سردار قاسم سلیمانی آزادانه دست به تحرک بزند، این امر ناقض قطعنامه های شورای امنیت است.

هیلی همچنین مدعی شد که «ایران به برهم زدن امنیت منطقه و نقض مکرر [توافقات و قطعنامه ها] ادامه می دهد و شورای امنیت در مقابله با این اقدامات ایران ناموفق عمل کرده است».

وی ادامه داد: «ما هرگز چشمان خود را به روی این اقدامات ایران نخواهیم بست».

گفتنی است که نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد نیز مدعی شد که ایران به تعهدات خود مندرج در توافق هسته ای پایبند نبوده است و از ایران خواست که فعالیتهایی را که بر هم زننده ثبات منطقه هستند، متوقف نماید!

این در حالی است که «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل روز پنج شنبه در نخستین گزارش خود پیرامون میزان پایبندی ایران به برجام، از پایبندی کامل تهران به تمام تعهدات مندرج در این توافق مهم جهانی خبر داد.