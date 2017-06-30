۳ صیاد آزادشده از بند عربستان وارد بوشهر شدند

عباس جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه نفر از صیادان بوشهری به نام‌های وحید خسروی، سعید خسروی و مجید ماهینی سال گذشته پس از ورود به آب‌های عربستان دستگیر شده بودند.

وی اضافه کرد: این سه صیاد امروز از زندان عربستان آزاد شدند و پنجشنبه‌شب با استقبال مردم و خانواده‌های خود وارد بوشهر شدند.

عصر امروز نیز دو صیاد گناوه‌ای به نام‌های عبدالغنی رحیمی و اکبر رحیمی، پدر و فرزندی که تیرماه سال گذشته در آب‌های عربستان دستگیر شده بودند، آزاد شدند و با استقبال مردم وارد گناوه شدند.

بازداشت این پنج صیاد به اردیبهشت ماه سال گذشته در مرز آبی کشور عربستان مربوط می‌شود و صیادانی که هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند همچنان در بند هستند.