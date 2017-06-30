نفرات برتر کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان مرکزی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۹۳ورزشکار در رشته کشتی آزاد و ۷۰ورزشکار در رشته کشتی فرنگی از شهرستان های اراک، دلیجان، ساوه، خمین، شازند، خنداب، محلات و زرندیه در سالن کشتی ورزشگاه شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

در این مسابقات پس از طی پنج دوره بازی با انجام ۹۵ کشتی در رشته آزاد و طی پنج دوره و انجام ۷۶ کشتی در رشته فرنگی در پایان، در رشته آزاد، سعید نورمحمدی، یونس رضایی، محمدرضا رضایی، علی عاشوری، مهدی گنج گلی، عارف محمدی، جواد یاری، مهدی غیاث آبادی، سیدمهدی حسینی و علی جعفری در اوزان ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۶، ۸۵ و ۱۰۰کیلوگرم مقام های برتر را کسب کردند .

براساس این گزارش، در رشته فرنگی هم، عباس مرادی، یونس غلامی، امیرمحمد جمالی، ایمان غلامی، امیرمحمد کریم زاده، مصطفی حاتمی مقدم، امیر رضا بیگلری، مهدی کریمی، محمد رضایی و سید مهدی میرعبدالحق در اوزان ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۶، ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم عناوین نخست را کسب کردند.

گفتنی است ۱۲ داور، قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند و این مسابقات زیر نظر هیات کشتی استان مرکزی برگزار شد.

حمیدرضا کلهر، رئیس هیات کشتی استان مرکزی به خبرنگار مهر گفت: لیگ کشتی نوجوانان منطقه چهار کشور شامل استان های، مرکزی، قم، همدان و تهران از هجدهم ماه جاری آغاز می شود و در دور رفت این لیگ، قم میزبان مرکزی است.