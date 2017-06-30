بکارگیری ۴۰ هزار نفر روز در اردوهای طرح هجرت ۳ استان کرمانشاه

سروان پاسدار سینا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح طرح هجرت ۳ در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: هر سال اول تیرماه این طرح با هدف مهارت آموزی و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان مقاطع متوسطه دوم به بالا اجرایی می شد، امسال به خاطر برخورد طرح هجرت با ماه مبارک رمضان قرار است از ۱۱ تیر ماه اجرایی شود.

وی تاکید کرد: امسال قرار است بهسازی و رنگ آمیزی در محروم ترین مدارس استان ودر مدارسی که سالهای گذشته مشمول طرح نشده اند انجام شود.

مسئول آموزش و اشتغال بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در ادامه سخنانش گفت: دانش آموزانی که خود جوش در این طرح شرکت می کنند چون سختی‌های کار را لمس می کنند، بیشتر دغدغه تمیز نگه داشتن مدارس را دارند.

وی افزود: سازمان بسیج سازندگی استان نیز در کنار فعالیت‌های طرح هجرت ۳ به پسران آموزش‌های نقاشی، نجاری، برق کشی، پرورش ماکیان، پرورش قارچ، امداد ونجات و حرفه های مورد علاقشان را زیر نظر اساتید مجرب آموزش می دهد و برای دانش آموزان دختر آموزش حرفه های خیاطی، قالی بافی، کارهای دستی، تهیه ترشی جات، تهیه مربا جات و شوری جات را در نظر گرفته است.

به گفته این مسؤول در طرح هجرت ۳ امسال ۴۰۰۰ اردو به تعداد ۴۰ هزار نفر روز در سطح مدارس محروم استان کرمانشاه به کار گیری می شود، که هر دانش آموز ۱۰ روز تمام با هدف بهسازی مدارس محروم استان فعالیت دارد.