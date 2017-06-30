آغاز برداشت طالبی از مزارع کشاورزی شهرستان دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی در استان است و طالبی یکی از محصولات کشاورزی است که در این شهرستان تولید می شود.
محصولی که علاوه بر مصرف در داخل استان به سایر استانها ها هم صادر می شود.
ایلام-این روزها کشاورزان دره شهری مشغول برداشت محصول طالبی از اراضی کشاورزی خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی در استان است و طالبی یکی از محصولات کشاورزی است که در این شهرستان تولید می شود.
محصولی که علاوه بر مصرف در داخل استان به سایر استانها ها هم صادر می شود.
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