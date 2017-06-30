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۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

آغاز برداشت طالبی از مزارع کشاورزی شهرستان دره شهر

آغاز برداشت طالبی از مزارع کشاورزی شهرستان دره شهر

ایلام-این روزها کشاورزان دره شهری مشغول برداشت محصول طالبی از اراضی کشاورزی خود هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی در استان است و طالبی یکی از محصولات کشاورزی است که در این شهرستان تولید می شود.

 محصولی که علاوه بر مصرف در داخل استان به سایر استانها ها هم صادر می شود. 

کد مطلب 4017224

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