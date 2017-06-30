آغاز برداشت طالبی از مزارع کشاورزی شهرستان دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی در استان است و طالبی یکی از محصولات کشاورزی است که در این شهرستان تولید می شود.

محصولی که علاوه بر مصرف در داخل استان به سایر استانها ها هم صادر می شود.