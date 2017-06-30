تیم آروین سقز در رقابت های فوتسال لیگ برتر جوانان به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم آروین سقز نماینده استان کردستان در رقابتهای فوتسال جوانان لیگ برتر باشگاههای کشور در گروه اول به مصاف حریفان می رود.
رقابتهای فوتسال لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور با حضور تیمهای شرکتکننده از اواخر تیرماه در شهرهای مختلف آغاز میشود.
در این رقابتها ۱۶ تیم حضور دارند و در دو گروه هشت تیمی دیدارهای خود را در مسابقات فوتسال لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور به صورت رفت و برگشت برگزار میکنند.
تیم آروین سقز نماینده استان کردستان در گروه اول این رقابتها قرار دارد و با تیمهای مقاومت البرز، شهروند ساری، شهرداری رشت، کشاورز قزوین، شهرداری ساوه، انصارالمهدی تنکابن، و شهید سرخهای ری هم گروه است.
آپکو پارس قم، ستارگان اصفهان، ثامن الحجج سبزوار، کمیل کریمیان کرمان، مقاومت میناب، آذرخش بندرعباس، یاران جوان بندرعباس و انصارالمهدی فساء تیم های گروه دوم را در این رقابت ها تشکیل می دهند.
آروین سقز سال گذشته با کسب ۱۲ امتیاز بعد از تیم های انصارالمهدی فسا، شهرداری ساوه و کمیل کریمیان کرمان در جایگاه چهارم رقابت های فوتسال لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور قرار گرفت.
گفتنی است، رقابتهای فوتسال لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور با اعلام فدراسیون از روز ۲۲ تیرماه در گروه های اول و دوم برگزار می شود.
