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۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

عبدالغنی الأسدی اعلام کرد؛

هلاکت بیش از ۶۰۰ داعشی در عملیات آزادسازی مسجدجامع النوری در موصل

هلاکت بیش از ۶۰۰ داعشی در عملیات آزادسازی مسجدجامع النوری در موصل

فرمانده ستاد مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که در عملیات آزادسازی مسجد جامع «النوری» و مناره «الحدبا»، بیش از ۶۰۰ تروریست داعش به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «عبد الغنی الأسدی» فرمانده ستاد مبارزه با تروریسم عراق آمار تروریست های کشته شده در عملیات آزادسازی مسجد جامع «النوری» موصل را اعلام کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: در عملیات آزادسازی منطقه مسجد جامع «النوری» و مناره «الحدبا»، بیش از ۶۰۰ تروریستت داعش به هلاکت رسیدند. عناصر داعش در برابر ما بسیار جنگیدند اما نتوانستند مانع از پیشروی نیروهای ما شوند.

گفتنی است، «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش در این مسجد اعلام خلافت کرده بود. پیش از این و در روز پنجشنبه «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی تأکید کرد که بازپس گیری مسجد جامع النوری در موصل به معنای پایان دولت باطل داعشی است و ما بقایای تروریست های داعش را در هرجایی که باشند تعقیب خواهیم کرد.

کد مطلب 4017238

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۹
      0 0
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      همش حمایت های ایران از دولت عراق بود که باعث این پیروزی بزرگ شد

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