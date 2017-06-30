هلاکت بیش از ۶۰۰ داعشی در عملیات آزادسازی مسجدجامع النوری در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «عبد الغنی الأسدی» فرمانده ستاد مبارزه با تروریسم عراق آمار تروریست های کشته شده در عملیات آزادسازی مسجد جامع «النوری» موصل را اعلام کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: در عملیات آزادسازی منطقه مسجد جامع «النوری» و مناره «الحدبا»، بیش از ۶۰۰ تروریستت داعش به هلاکت رسیدند. عناصر داعش در برابر ما بسیار جنگیدند اما نتوانستند مانع از پیشروی نیروهای ما شوند.

گفتنی است، «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش در این مسجد اعلام خلافت کرده بود. پیش از این و در روز پنجشنبه «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی تأکید کرد که بازپس گیری مسجد جامع النوری در موصل به معنای پایان دولت باطل داعشی است و ما بقایای تروریست های داعش را در هرجایی که باشند تعقیب خواهیم کرد.