آبرسانی سیار به ۵۶ روستای استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله تیموری اعلام کرد: هر سال در این هفته فعالیت های گسترده ای صورت می گیرد اما صرفه جویی در مصرف آب ضرورتی برای همه فصول است که انتظار می رود روستاییان در تمامی فصول این موضوع مهم و حیاتی را رعایت کنند.

وی میزان مصرف آب شرب در سطح روستاهای استان را به نسبت جمعیت بیش از دو برابر حد مجاز اعلام کرد و تصریح کرد: در حالیکه الگو و متوسط مصرف روزانه آب در روستاهای کشور بین ۱۵۰تا ۲۰۰ لیتر در شبانه روز است اما در برخی نقاط روستایی استان این میزان به ۴۵۰ لیتر نیز می رسد.

تیموری با بیان اینکه بارها به برخی مشترکان پر مصرف نسبت به مصرف آب شرب در بخش کشاورزی اخطار داده شده است، اظهار کرد: در برخی روستاهای استان شاهد هستیم برای مصرف احشام نیز از آب شرب استفاده می کنند.