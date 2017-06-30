دستگیری ۲ سارق لوازم داخل خودرو در شهرستان مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس شهبازی اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو و شکایت چند مالباخته، موضوع از طریق پلیس آگاهی شهرستان مهران در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس سرنخ ‌ایی از فعالیت یک سارق سابقه‌دار و همدستش در این پرونده به دست آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: پس از شناسایی متهم اصلی پرونده، با هماهنگی و دستور مقام قضایی ،عملیات دستگیری او و همدستش با موفقیت انجام گرفت.

وی با بیان اینکه متهمان تا کنون به چهار فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرده اند گفت: متهمان جهت ادامه مراحل بازجویی و سیر مراحل قانونی تحویل محاکم قضایی شدند.

شهبازی به شگردهای متهم در سرقت لوازم داخل خودرو اشاره کرد و گفت:متهمان با شناسایی خودروهای بلاصاحب وفاقد سیستم امنیتی ، اقدام به باز کردن درب خودرو وبه سرقت بردن محتویات داخل آنها کرده که با هوشیاری مأموران آگاهی و کلانتری مرکز شهرستان، پرونده سرقت آنها بسته شد.