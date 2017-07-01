۳۱ سال از آزادسازی مهران گذشت/ دروازه عتبات عالیات درگیر محرومیت‌

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: رمضان نوری: استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در زمان جنگ تحمیلی یکی از مهمترین مناطقی بود که بارها از زمین و هوا مورد حملات پی در پی دشمن بعثی قرار گرفت، در این بین شهرستان مرزی مهران بارها به دست دشمن افتاد و به دلیل اهمیت این منطقه برای کشورمان در تاریخ دهم تیرماه ۱۳۶۵ آزاد شد.

آزادسازی مهران طی ۱۰ روز نبرد سخت در عملیات «کربلای یک» با رمز «باابوالفضل العباس ادرکنی» در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه دهم تیرماه ۶۵ در منطقه‌ای به گستره ۱۷۵ کیلومتر مربع در دو محور جاده ایلام - مهران و جاده دهلران - مهران انجام شد.

در عملیات کربلای یک که منجر به آزادسازی مهران شد، مناطقی از خاک ایران و نیز عراق شامل شهر مهران و روستاهای اطراف آن، جاده دهلران – مهران، ارتفاعات حساس و سرکوب قلاویزان و حمرین و نیز دو پاسگاه مرزی آزاد شد. همچنین عقبه‌های دشمن از جمله شهرهای بدره و زرباطیه در دید و تیررس قوای خودی قرار گرفت، در این عملیات، بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند.

آزادسازی مهران مورد بی توجهی رسانه ها

یکی از مهمترین نکات راجع به آزادسازی مهران این است که این مهم به رغم ثبت در تقویم ملی کشور مورد بی توجهی رسانه قرار می گیرد و در سطح ملی به ابعاد این روز مهم کمتر پرداخته می شود.

آزادسازی مهران آن هم یک روز فقط در جشن های استانی خلاصه می شود و به رغم اینکه یکی از روزهای بزرگ ملی در تاریخ دفاع مقدس به شمار می رود که باید به نسل جوان بیشتر بازگو شود.

طی سال های اخیر وعده های مختلفی برای برجسته سازی این روز مهم از جمله تشکیل دبیرخانه دائمی آزادسازی مهران داده شده است ولی متاسفانه بازهم در سال جاری خبری از وعده های مسئولان نیست.

سردار صادق حسینی فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به رغم اینکه آزادسازی مهران یکی از مهمترین رخدادهای دفاع مقدس است و حضرت امام هم فرمودند«مهران را هم خدا آزاد کرد» ولی در رسانه ها کمتر به این روز پرداخته می شود.

بسیاری از رشادت های مردم ایلام در آزادسازی مهران در کشور بازگو نشده که نیاز است رسانه ها به موضوعات دفاع مقدس در این استان به عنوان خط قدم جبهه های جنگ توجه ویژه داشته باشند وی تصریح کرد: بسیاری از رشادت های مردم استان ایلام به خصوص در همین آزادسازی مهران در کشور بازگو نشده که نیاز است رسانه ها به موضوعات دفاع مقدس در این استان به عنوان خط قدم جبهه های جنگ توجه ویژه داشته باشند.

حسینی بیان داشت: صدام با پشتیبانی استکبار جهانی ، آمریکا و اسرائیل آمده بود تا چرخ رو به جلوی انقلاب اسلامی را از حرکت باز دارد، اما با تلاش و همت مردم و نیروهای مسلح نتوانست کاری از پیش ببرد.

وی اظهار داشت: از ویژگی های عملیات کربلای یک، ولایت پذیری رزمندگان بود و این عملیات در شرایط نابرابر و در زمان کوتاهی طراحی و اجرا شد و دومین ویژگی این عملیات تعداد کم رزمندگان ما در مقابل دشمن آماده و تا دندان مسلح بود.

مهران ۳۱ سال بعد از آزادسازی

شهرستان مهران طی سال های اخیر به واسطه مرز مهران یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور برای تردد به عتبات عالیات و صادرات کالا به عراق شمرده می شود و هم اکنون به عنوان دروازه عتبات عالیات مطرح شده است.

آئین پیاده روی اربعین طی سه سال اخیر باعث شده بیش از ۲ میلیون زائر فقط در دو هفته از مرز مهران تردد داشته باشند و این مرز کانون اصلی تردد زوار اربعین به شمار می رود.

ظرفیت بسیار بالای این مرز از جمله امنیت و نزدیکی به شهرهای مذهبی عراق موجب شده است این مرز به عنوان مهمترین مرز مذهبی کشور شناخته شود، علاقه مردم کشورمان برای تردد از این مرز به خصوص در ایام اربعین به حدی بالا است که مردم ترافیک های چندساعته و حتی روزانه در زمان اربعین را به جان بخرند.

ظرفیت های مذهبی در کنار پتانسیل های صادرات کالا در مرز مهران در حالی است که مردم این شهرستان از بیکاری و محرومیت رنج می برند، به رغم اینکه این مرز کانون تردد زوار در زمان اربعین است اما مسئولان وعده های خود برای استقرار امکانات رفاهی عملی نکرده اند.

نبود راه های ارتباطی مناسب، عدم امکانات رفاهی از جمله هتل های چند ستاره، محدود بودن فضای پایانه مرزی مهران به خصوص در ایام اربعین، عدم توجه مسئولان کشوری در بحث اختصاص اعتبارات ویژه اربعین به شهرستان و.... از مهمترین مشکلات شهرستان و مرز مهران است.

تلاش برای تصویب منطقه آزاد تجاری مهران

سلام امینی نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران امروز یکی از مهمترین مناطق کشورمان برای تردد زوار به خصوص در ایام اربعین به شمار می شود و هر سال بر تعداد تردد زائران افزوده می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون طرح های بزرگی از جمله چهاربانده کردن محور ایلام-مهران در حال انجام است که این مهم با توجه به تردد زوار اربعین بسیار ضروری است.

امینی افزود: یکی دیگر از مهمترین اقدامات در دست انجام مسئولان و نمایندگان استان ایلام تصویب طرح منطقه آزاد تجاری مهران با توجه به رایزنی های انجام شده است که لایحه آن همراه با چند منطقه دیگر قرار است به زودی وارد صحن علی مجلس شود.

وی اضافه کرد: ایجاد منطقه آزاد مهران مشکل خاصی ندارد، این طرح ماه آینده به صحن خواهد آمد، افزودن چندین منطقه دیگر به طرح ایجاد مناطق آزاد مشکل ساز شد.

وی بیان داشت: بیکاری مهمترین مشکل مردم شهرستان مهران است به رغم اینکه در این شهرستان میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد و هم اکنون پروژه هایی در این زمینه فعال هستند اما مردم با بیکاری دسته و پنجه نرم می کنند.

امینی افزود: مجموعه فعالیت های انجام گرفته در حوزه نفت مهران در آینده نزدیک و تا پایان سال ۹۶ اشتغالزایی بالایی را برای مردم مهران و ایلام به همراه خواهد داشت.

پیشرفت ۴۰ درصد چهاربانده کردن محور ایلام-مهران

شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پروژه مهم چهاربانده کردن محور ایلام-مهران در نواحی مختلف در حال انجام است و هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت دارد و در تلاش هستیم تا به میزان ۶۰ درصد پیشرفت تا قبل از اربعین برسد.

وی افزود: این پروژه مورد توجه دولت است و در حال حاضر پنج پیمانکار در بخش های مختلف این مسیر با قرارداد اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان مشغول کار اجرایی هستند.

پتروشیمی مهران از طریق فاینانس اجرایی می شود

هفته گذشته نیز حشمت الله عسگری معاون اقتصادی استانداری ایلام در نشست کارگروه فرصت های سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: استان ایلام با توجه به ظرفیت های بسیار خوب به ویژه در حوزه انرژی مستعد حضور و مشارکت سرمایه گذاران برای اجرای طرح های بزرگ صنعتی است ولی تاکنون نتوانسته ایم این ویژگی های ممتاز را به خوبی معرفی کنیم.

وی افزود: یکی از طرح هایی که در این زمینه وجود دارد پتروشیمی مهران است که امیدواریم امسال بتوانیم از طریق فاینانس برای آن سرمایه گذار مشخص کنیم.

ظرفیت های کشاورزی، وجود آثار تاریخی و طبیعی قابل توجه، دشت های بزرگ و..... باعث شده است شهرستان مهران مستعد سرمایه گذاری باشد، هرچند طی سال های اخیر طرحی کلان برای اشتغال در این شهرستان به ثمر ننشسته است.