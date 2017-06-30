همه ظرفیت های اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله صفرلکی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایلام اظهار داشت: رئیس جمهور بعد از تشکیل کابینه باید مسئله اقتصادی و معیشت مردم را در اولویت تمام برنامه های خود قرار دهد.

وی افزود: رئیس جمهور باید از چند ظرفیت استفاده کند، از جمله ظرفیت حمایت رهبری است، ظرفیت همگانی مجلس شورای اسلامی با دولت ظرفیت بخش اقتصادی نیروهای مسلح و در راس آن سپاه پاسداران بوده که از این گونه ظرفیت‌ها باید استفاده کنند و نباید با کنایه این ظرفیت تضعیف شود و نکته دیگر این که نپرداختن به حاشیه‌ها و استفاده از نیروهای گمنام در سراسر کشور است.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام با اشاره به سالروز آزادسازی مهران گفت: دهم تیرماه به مناسبت سالروز آزادسازی مهران نامگذاری شده است که در عملیات کربلای یک اتفاق افتاد و شهر مهران پس از سال‌ها آزاد شد، مهرانی که تاریخ‌ساز و سرنوشت ساز شد و مهرانی که فرماندهان آن عملیات‌ها امروز با همان ایده و عمل و افکار باعث شدند موصل آزاد شود این تفکر همان تفکر آزادسازی مهران است و ابرقدرت‌ها از همین ترس دارند.

وی افزود: جامعه‌ای که تقوا را پیشه کنند و در رفع منکرات و در برداشتن گناهان همت کنند خداوند آن جامعه را به بن بست راه نمی‌دهد و از آنها دستگیری می‌کند.

وی گفت: جای مسئله تقوا در کشور ما در بین مسئولان و مردم ما در تمام اصناف خالی به نظر می‌رسد و اگر به این مسئله توجه کنند و توجه کنیم به نظر من مدینه فاضله‌ای را در کشور خواهیم داشت، مسئله‌ای خیلی آسان اما در عمل خیلی مشکل و آن مساله رعایت انصاف است، در روایت و کتاب‌های لغت معانی گوناگونی برای انصاف مطرح شده است که انصاف عبارت است از حقوق دیگران.

وی ادامه داد: انصاف انواع گوناگونی دارد از جمله انصاف در عمل، انصاف در قضاوت، انصاف در معاملات انصاف در سیانت عملکردها، از پیامدهای انصاف بوده که سبب می‌شود الفت و مهربانی به وجود آید، همچنین انصاف مقابله به مثل دارد و با رعایت آن بتوان وحدت را در جامعه متعالی کنیم.