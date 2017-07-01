تکتم میرباقری نقاش و مدرس دانشگاه با اعلام این خبر که با هماهنگی با هیات امنای «تئاتر مستقل تهران» فضای کافه این تماشاخانه از این پس شاهد برپایی منظم نمایشگاه های نقاشی خواهد بود به خبرنگار مهر گفت: قرار است در این فضا آثار هنرمندان نقاش جوان که نخستین نمایشگاه انفرادی آنها بر پا می شود به نمایش در بیاید.

وی با اشاره به اینکه محیط گالری ها حرفه ای است و بحث اقتصاد هنر حکم می کند تا گالری دار روی هنرمندانی که آثارشان احتمال فروش دارد سرمایه گذاری کند، عنوان کرد: من چون خودم مدرس دانشگاه الزهرا هستم و می بینم جوان های با استعدادی داریم که امکان دیده شدن می خواهند با کمک هیات امنای تماشاخانه «تئاتر مستقل تهران» تصمیم گرفتیم این فضای محدود را در اختیار جوان ها قرار بدهیم.

میرباقری بیان کرد: محیط تماشاخانه یک محیط عمومی است که کمتر به خریداران تجسمی وابسته است اما جوانان را آماده ورود به بازار هنر می کند. این جوان ها هنوز مخاطب خود را پیدا نکرده اند اما ما از مخاطبان تئاتر و نمایش فیلم استفاده می کنیم تا مخاطب تجسمی و خریداران این عرصه را گسترش دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه فکرهای طولانی مدتی برای این مهم دارند، اظهار کرد: ما قیمت آثار را بسیار ارزان گذاشته ایم و بیشتر هدف دیده شدن هنر این جوان هاست. در بحث انتخاب آثار هنرمندان هم طبیعی است ابتدا از میان شاگردان خودم دست به انتخاب می زنم که شناخت بیشتری دارم اما به مرور قطعا این دایره وسیع می شود. حتی ترجیح می دهم فقط به نمایش آثاری که روی دیوار می رود بسنده نشود و اجراهای پرفورمنس نیز داشته باشیم اما باید دید نظر مجموعه تماشاخانه چگونه است.

در حال حاضر اولین نمایشگاه نقاشی که در کافه تماشاخانه «تئاتر مستقل تهران» برپاست آثار فاطمه باقری است که از روز عید فطر به نمایش در آمده و تا ۲۳ تیرماه دایر است.

فاطمه باقری متولد ۱۳۷۵ و دانشجوی کارشناسی نقاشی دانشگاه الزهرا است. وی عضو دبیرخانه دانشجویی سازمان شهرداری زیباسازی تهران است و تا کنون رتبه اول نقاشی استانی در جشنواره های دانش آموزی در سال های۱۳۸۹-۱۳۹۲، رتبه اول نقاشی رنگ روغن جشنواره های دانش آموزان سراسر کشور در سال ۱۳۹۲، شرکت در دو نمایشگاه گروهی و یک انفرادی، رتبه اول نقاشی بوم کارگاهی در اولین جشنواره آموزشگاه های هنری آزاد مشهد ۱۳۹۵ را در کارنامه خود دارد.