داعش به شکست خود در «موصل» اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، گروه تروریستی داعش شکست در موصل را پذیرفت و شهر تلعفر را به عنوان پایگاه موقت خود در نظر گرفت.

در همین راستا، یک منبع عراقی اعلام کرد: یکی از برجسته ترین سرکرده های داعش موسوم به «أبوالبراء الموصلی» در جریان سخنرانی خود در مرکز تلعفر، به شکست این گروه در نبرد موصل اعتراف کرد.

این منبع عراقی که خواست نامش فاش شود، افزود: أبوالبراء الموصلی معاون والی خودخوانده داعش در تلعفر است که پس از اعتراف به شکست و تلاش برای توجیه آن، تلعفر را به عنوان پایگاه موقت داعش تعیین کرد.

پیش از این و در روز پنجشنبه «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی تأکید کرد که بازپس گیری مسجد جامع النوری در موصل به معنای پایان دولت باطل داعشی است و ما بقایای تروریست های داعش را در هرجایی که باشند تعقیب خواهیم کرد.

همچنین «جبار المعموری» از فرماندهان حشد شعبی عراق نیز اعلام کرده بود که طبق یافته های اطلاعاتی، در صورت هلاکت یا اسارت «ابوبکر البغدادی» سرکرده خودخوانده داعش، جانشین وی از کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. زیرا عناصر تبعه کشورهای حوزه خلیج فارس، در ساختار عالی داعش بسیار نفوذ دارند.