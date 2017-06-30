جنایت های آل سعود در یمن با حمایت آمریکا انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مهدی عرب ‌پور ظهر امروز در خطبه ‌های نماز جمعه این هفته کرمان یاد و خاطره شهدای هفتم تیر را گرامی داشت و گفت: در سال ۶۰ رخدادهای تلخی به دست منافقان کوردل و استکبار جهانی در ایران به وقوع پیوست و هزاران انسان بیگناه به شهادت رسیدند.

وی همچنین حوادث تروریستی سال جاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: نقطه مشترک این حوادث عناد استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه دشمنان از بدو انقلاب توطئه های خود علیه ایران را آغاز کردند، افزود: تمامی این حوادث به فرماندهی آمریکا انجام شد.

وی دلیل دشمنی آمریکا با ایران را بیرون آمدن کشورمان از زیر سلطه استکبار جهانی عنوان و تصریح کرد: امروز مدیان حقوق بشر نظیر آمریکا تنها شعار می دهند و در عمل پایبند حقوق بشر نیستند.

امام جمعه موقت کرمان به کشتار کودکان و مردم بیگناه یمن اشاره کرد و گفت: جنایات آل سعود در یمن با حمایت آمریکا انجام می شود و در اینجاست که می توان به ادعای دورغین آنها در زمینه حقوق بشر پی برد.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه آمریکا هیچ گاه قابل اعتماد و متعهد به تعهداتش نبوده است، افزود: نمونه واضح آن در مساله برجام قابل مشاهده است.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به لزوم آشنایی جوانان با ظلم هایی که استکبار در حق ایران کرده است، افزود: استکبار جهانی نمی تواند هیچ غلطی در برابر ملت مستحکم ایران اسلامی انجام دهد.