کمربندی دسترسی به روستاهای دریاچه اوان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان قزوین، داود کشاورزیان به همراه داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، علی فرخ زاد معاون عمرانی استاندار، سید قاسم بی نیاز رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی، افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و جمعی از مدیران و مسئولین استانی از مسیرهای ارتباطی منطقه الموت قزوین دیدن کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سفر به منطقه گردشگری الموت قزوین گفت: محورهای تفریحی و توریستی اوان به زرآباد و اندج به گازرخان با بررسی شرایط و بازدید های انجام شده بهسازی و ایمن سازی می شوند.

وی ضمن بررسی وضعیت پروژه های راهسازی در این بخش اظهارداشت: با توجه به ترافیک و تردد گردشگران در این منطقه، به ویژه دریاچه اوان و قلعه الموت، باید تمهیدات لازم جهت تسهیل در عبور و مرور و ایمن سازی ترافیک در دستور کار قرار گیرد.

کشاوررزیان تصریح کرد: بهسازی و مناسب سازی حلقه گردشگری روستای زرآباد به اوان و همچنین مسیر روستای اندج به گازرخان از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: نحوه انتقال خط گاز از مسیر آیین و دیکین به روستاهای وره بن، اوان، زواردشت و زرآباد و در اختیار گذاشتن جاده برای انتقال آن از جمله موارد مورد بازدید و بررسی بود که با بهسازی کمربند گردشگری زرآباد، زواردشت، اوان و وره بن به دور دریاچه اوان، می توان بستری مناسب جهت بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیتهای تفریحی، زیارتی و توریستی منطقه فراهم کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه ضمن بازدید از پل سیل زده رودخانه اوان، امکان های موجود و راهکارهای تعریض محور اوان به زواردشت و احداث کمربندی در مسیر قلعه گازرخان با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده در سفر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به الموت را نیز مورد بررسی قرار داد.