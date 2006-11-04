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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۷

يك پايگاه اينترنتي صهيونيستي:

اسرائيل توان مقابله با موشك هاي جديد ايران را ندارد/ ايران به تهديدي مرگبار براي اسرائيل و آمريكا تبديل شده است

اسرائيل توان مقابله با موشك هاي جديد ايران را ندارد/ ايران به تهديدي مرگبار براي اسرائيل و آمريكا تبديل شده است

پايگاه اينترنتي "دبكا" كه با نيروهاي جاسوسي رژيم صهيونيستي در ارتباط است، با اشاره به آزمايش موفقيت آميز موشك هاي مختلف در رزمايش پيامبر اعظم(ص)، نوشت: سيستم دفاع ضد موشكي ويژه اسرائيل توان مقابله يكجا با تعداد زيادي از موشك هاي ايران با كلاهك خوشه اي را ندارد.

به گزارش  خبرگزاري مهر، خبرگزاري نووستي روسيه به نقل از پايگاه اينترنتي "دبكا" نوشته است: كارشناسان اسرائيلي مي گويند مانوري كه در ايران جريان دارد براي اولين بار در اين وسعت توان موشكي اين كشور را به نمايش مي گذارد.

در اين گزارش آمده است: توجه اسرائيل به طور خاص به آزمايش موشك "شهاب 3" با كلاهك خوشه اي جلب شده كه در آينده مي تواند سكويي براي پرتاب كلاهك هاي ايران به مسافت بيش از 2 هزار كيلومتر تبديل شود.

اين پايگاه اينترنتي صهيونيستي كه به ارتباط با نيروهاي جاسوسي اسرائيلي مشهور است، مي نويسد: اگر واقعا ايران توان توليد انبوه چنين سيستم هايي را داشته باشد، به تهديدي استراتژيك و مرگبار براي اسرائيل و همچنين نيروهاي آمريكايي در خاور نزديك تبديل شده است.

در اين گزارش هم چنين آمده است: سيستم دفاع ضد موشكي ويژه رژيم صهيونيستي كه براي دفاع در مقابل موشك هاي "شهاب" كشورمان ايجاد شده، توان مقابله يك جا با تعداد زيادي از اين نوع موشك ها با كلاهك هاي خوشه اي را ندارد.

کد مطلب 401748

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