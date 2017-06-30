گستره "آتش به اختیار" در تمام مسایل/ قصور در بحث موسسات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: یکی از شاهکارهای مدیریتی مقام معظم رهبری طرح موضوع "آتش به اختیار" است. این موضوع، مطلب جدیدی نیست بلکه همان مساله امر به معروف و نهی از منکر و همان نظارت عمومی است.

وی با اشاره به جاری بودن این موضوع در تمام مسایل تصریح کرد: هرچند مقام معظم رهبری موضوع "آتش به اختیار" را به امور فرهنگی اختصاص دادند اما در مسئله اقتصادی و صنعتی و کلا حقوق عامه و عدالت اجتماعی جاری است، چون امر به معروف و نهی از منکر در تمام عرصه ها جاری است.

خطیب جمعه اردبیل نظام ولایت فقیه را نظام قانون برشمرد و تاکید کرد: مقام معظم رهبری ذره ای تمایل و تحمل بی قانونی را ندارند و بیشترین حساسیت را در این کشور، مقام معظم رهبری نسبت به قانون دارد. ولایت فقیه یعنی ولایت قانون و حساسیت ایشان نسبت به حوادث سال ۸۸ نیز صرفا و صرفا لزوم پایبندی تمام فعالان سیاسی به قانون مداری است.

وی با اشاره به تعریف "آتش به اختیار" متذکر شد: در موارد خاص مسئولان یا نمی توانند یا کوتاه می آیند در چنین مواردی ملت با رعایت تمام موازین قانونی زمینه رفع منکر را فراهم می نمایند و به وظیفه اجتماعی خود عمل می کنند. این همان "آتش به اختیار" است.

عاملی بیان داشت: در هر عرصه ای که ملت ببیند خیانت، قصور یا کوتاهی می شود باید فریاد بکشد و اگر راهکار قانونی وجود دارد از همان مسیر وارد شود؛ این عمل، مصداق "آتش به اختیار" است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری در کشور و این استان، از قصور بانک مرکزی در سازماندهی بنیادهای مالی و عدم رفع مشکل سپرده گذاران کاسپین انتقاد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: اخیرا بانک مرکزی با اعلام ادغام کوثر و ثامن و فعالیت نهاد مالی جدید با ادغام این مجموعه پولی از اول تیرماه به مشکل افزوده و به نگرانی سپرده گذران یک نهاد مالی معتبر دامن زده و آنها را به شعبات ثامن سرازیر کرده است.

وی افزود: ضعف مدیریت در این خصوص باعث شده حیثیت، اعتبار و آبروی کشور در کانالهای خارجی مورد تاراج قرار بگیرد و دشمن با ملاحظه ضعف و ناتوانی کشور در حل یک مشکل ساده، جرات های خطرناک برای کل کشور پیدا بکند در چنین مواردی دفاع هر ایرانی از عزت و حشمت کشور خود با اعتراض های قانونی مصداق آتش به اختیار است.

عاملی در عین حال به تصویب لایحه تحریم ایران و روسیه توسط سنای آمریکا اشاره کرد و ادامه داد: این مصوبه زمانی عملیاتی خواهد شد که در کنگره تصویب شود، ولی دولت آمریکا اعلام کرد که این مصوبه چه در کنگره تصویب شود و چه نشود، تحریم های جدید خود را بر علیه ایران شروع خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این اظهارات و تصمیم دولت آمریکا نشان می دهد که آنها نه تنها به قوانین بین المللی بلکه حتی به قوانین داخلی خود نیز پایبند نیستند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در چنین شرایطی از دولت انتظار می رود جهت اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در کابینه جدید خود و در سطوح مختلف مدیریتی بدون لحاظ گرایش های سیاسی مردان مدیر و با سابقه های درخشان مدیریتی و پهلوانان اجرایی را سر کار بیاورد.