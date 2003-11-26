استقبال دوستداران سينما ازفيلم " درحقيقت عشق "

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردراولين هفته نمايشش درانگلستان با فروش 6.6 ميليون پوندي درگيشه فروش مواجه شد.

اين درشرايطي است كه رقم مذكوربيشترين ميزان فروش بوده وركورد فيلمهاي " دفترخاطرات بريجيت جونز" و" ناتينگ هيل " را پشت سرگذاشته است.

اين فيلم كه نام " ريچارد كورتيس " را درمقام كارگردان دارد داستان زندگي هشت زوج را پيش ازفرارسيدن كريسمس روايت مي كند.

"كورتيس" درگذشته نيزبا نگارش فيلمنامه هاي " دفترخاطرات بريجيت جونز" و" ناتينگ هيل " توانايي اش را درزمينه سرگرم سازي مخاطبان نشان داده بود.

ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به چهره هايي چون " اما تامسون " ، " ليام نسون " ، " كولين فرت " و " بيل نايتي " اشاره كرد.