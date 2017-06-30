به گزارش خبرنگار مهر، این اقامتگاه بعدازظهر جمعه و طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: نخستین اقامتگاه بوم‌گردی عشایری استان پیش از این در بندان سی‌سخت افتتاح شده بود.

محمود باقری افزود: این واحد دومین مجموعه گردشگری عشایری، هتل عشایری یا سیاه چادرهای عشایری است که در سطح استان افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: سیاه‌ چادرهای عشایری مکان مناسبی برای میزبان گردشگران هستند و دارا بودن بافتهای روستایی و عشایری از مزیت‌های مهم این استان در بحث گردشگری محسوب می‌شود.

باقری تصریح کرد: گردشگری روستایی و عشایری نقش مهمی در جذب گرشگران دارد و این امر ضرورت تقویت و حمایت این فضاها را بیان می کند.

وی افزود: در برخی مناطق استان هنوز خانه‌های گلی قدیمی وجود دارد که به عنوان بوم گردی از آنها استفاده می شود.