ماسوله جنوب کشور امکانات ندارد/کسی به سرزمین گل انجیر سفر نمی کند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روستای نوایگان در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی داراب واقع شده و قدمتش به ۱۸۰۰ سال قبل بازمی‌گردد.این روستا کهن‌ترین روستای فارس است و از آن به عنوان ماسوله جنوب کشور یاد می شود.

روستای نوایگان در فهرست روستاهای هدف گردشگری قرارگرفته اما همچنان از روستاهای گردشگرپذیر استان نیست. این روستا در دره‌ای قرارگرفته و منازل آن در شیب کوهستان به گونه‌ای است که پشت بام خانه پاِئینی حیاط خانه بالاست.

این روستا پلکانی بوده و شباهت بسیاری به ماسوله دارد از این رو از آن به عنوان ماسوله جنوب کشور یاد می شود. این روستا یکی از منحصربه فردترین روستاهای پلکانی ایران است زیرا درست درمقابل خانه های روستایی درطرف دیگر دره، باغهای سرسبز و زیبا قرار دارد که جلوه‌ای خاص به منطقه داده است.

این روستا به نامهای نوکان، نودایجان و نوایگان نیز شناخته شده و قدیمی ترین آثار باستانی آن درضلع شرقی روستا قرار دارد که به قلعه پیکان معروف است و باتوجه به آثار و سفال های کشف شده در محل، قدمت آن به دوره پیش از تاریخ باز می‌گردد.

روستا نوایگان به سرزمین گل انجیر، بادام و گردو شهرت دارد و در نزدیکی نوایگان مکان دیدنی وجود دارد که به آب بادام معروف است محلی که زمین های کشاورزی بسیاری در آن دیده می‌شود.

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان داراب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو روستای لایزنگان و نوایگان در این شهرستان در فهرست روستاهای هدف گردشگری قرارگرفته‌اند، گفت: روستای نوایگان یکی ازمناطق خوش آب و هوا و دیدنی در شهرستان داراب است و درجاده شیرازـ داراب ـ بندرعباس واقع شده و می‌تواند به یکی از مقصدهای مسافران تبدیل شود.

محمدباقر مهاجر با بیان اینکه قرار گرفتن این روستا در فهرست روستاهای هدف گردشگری هیچ مزیتی برای توسعه صنعت گردشگری این منطقه نداشته، افزود: این روستا که از قدیمی ترین روستاهای استان فارس به شمار می رود از داشتن حداقل امکانات برای جذب گردشگر محروم است در صورتی که می توان با سرمایه گذاری در این منطقه به توسعه صنعت گردشگری کمک کرد.

وی در خصوص جاذبه های گردشگری این روستا بیان کرد: از آثار تاریخی و باستانی گرفته تا کوچه‌باغ های سنگفرش شده وخانه های پلکانی روستا همه و همه جاذبه‌های منحصر به فردی است که می توان از آنها برای جذب گردشگری استفاده کرد اما همچنان ناشناخته باقی مانده است.

این فعال حوزه میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان داراب با اشاره به اینکه در این روستا به روش های سنتی ـ صنایع دستی و هنرهای بومی منطقه چون گبه ـ جاجیم و قالی بافته می‌شود، افزود: در این راستا ضروری است نسبت به معرفی این منطقه به عنوان یکی ازجاذبه های گردشگری استان اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه قدیمی‌ترین بنای تاریخی روستا مربوط به مسجدی است که در قرن دوم و به سال۱۸۳ هجری قمری ساخته شده، اظهار کرد: این روستا مانند ماسوله است از این رو باید با معرفی آن گردشگران و ایجاد زیرساختهای لازم شرایط را برای حضور گردشگر در این منطقه فراهم کرد.

مهاجر با بیان اینکه شرایط برای رونق گردشگری این منطقه فراهم است، افزود: بیش از پنج سال است که این روستا به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری معرفی شده اما تاکنون هیچ اقدامی برای استفاده از پتانسیهای این منطقه انجام نشده است.

این فعال حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: در این منطقه هیچ گونه امکانات اقامتی، تفریحی و بهداشتی برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگر ندارد در صورتی که از آن به عنوان ماسوله جنوب کشور یاد می شود.

وی با اشاره به اینکه فقط برخی از کوچه های آن سالها قبل توسط بنیاد مسکن سروسامان داده شد، افزود: به عنوان نمونه در ماسوله برای ساخت منازل و حتی بازارچه ها قوانینی خاصی وجود دارد و افراد نمی توانند خانه خود را تخریب و بازسازی آن را بر اساس علایق خودشان انجام دهند در صورتی که در این روستا هیچ قانونی وجود ندارد تا در صورت تخریب منازل افراد اقدام به ساخت منازل بدون توجه به معماری منطقه نکنند.