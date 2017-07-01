غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، گفت: این پرونده هفته گذشته از دیوان‌عالی به مرجع تجدیدنظر برگشت و در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: برابر ضوابط و مقررات قانونی، رسیدگی به اعتراض فرد مورد نظر به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.

اسماعیلی به محکومیت این فرد اشاره و تصریح کرد: از آنجا که این پرونده دارای محکومیت حبس است، دادگاه تکلیف دارد که وقت رسیدگی تعیین کند تا در جلسه رسیدگی به اعتراض متهم رسیدگی شود.

به گزارش مهر، این متهم یکی از دیپلمات‌های سابق و عضو تیم قبلی مذاکرات هسته‌ای است، که سابقه محکومیت به حبس تعزیری و محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امورخارجه، اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور در ارتباط با مسایل امنیتی را در پرونده خود دارد.