۱۶۴۲ دانش آموز قرچکی در آزمون های مدارس نمونه دولتی رقابت کردند

مهدی نیکبخت، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون های نمونه دولتی پایه هفتم و دهم شهرستان قرچک هم زمان با سراسر کشور برگزار شد .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک گفت: آزمون مدارس نمونه دولتی در قرچک با حضور عبدالرضا فولادوند راد، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، میر رضا شفیع پور معاون متوسطه آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران و بهروز جعفری رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

نیکبخت افزود: با حضور مدیر در شهرستان قرچک از حوزههای عرفان، فاطمیه، علی بن موسی بن رضا و صیاد شیرازی بازدید شد.

وی اظهار داشت: در شهرستان قرچک در مقطع دوره اول متوسط چهار حوزه و در مقطع متوسطه در دو حوزه آزمون برگزار شد که تعداد ۹۹۳ نفر در مقطع اول متوسطه و دوره دوم ۶۴۹ نفر به رقابت پرداختند.

وی بیان داشت: بعد از بازدید مدیر کل شهرستان های استان تهران از حوزه های آزمون مدارس دولتی در قرچک را رضایت بخش اعلام کرد وآرزوی موفقیت برای دانش آموزان را از خدواوند متعال داشت.

نیکبخت در پایان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در واحد امتحانات جوابیه قبول شدگان در آزمونهای مدارس نمونه دولتی اواخر هفته آینده اعلام خواهد شد.