به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سرگئي لاوروف كه در اروپا بسر مي برد، در اين زمينه اظهارداشت : اروپا درتلاش است تا در ازاي دادن اجازه به مسكو براي ادامه احداث نيروگاه هسته اي بوشهر، حمايت روسيه را درباره تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران جلب كند .



وي افزود :" آنچه كه آنها مي گويند مشخص است ، درباره همه گزينه ها از ما حمايت كنيد و ما نيز به شما اجازه احداث نيروگاه هسته اي بوشهررا خواهيم داد و ما نيز در پاسخ مي گوييم كه ما نيازي به آن نداريم".



لاوروف درباره شكست طرح هاي غرب براي جلب حمايت روسيه گفت :"اين طرحها به جلو پيش نخواهد رفت ".



واشنگتن بارها ادعا كرده است كه ايران از نيروگاه بوشهر براي انجام برنامه هاي سري نظامي خود استفاده خواهد كرد و از مسكو خواسته است كه در احداث پروژه بوشهر تجديد نظر كند.



وزير امورخارجه روسيه در اظهارات امروز خود با تاكيد براينكه، اين پروژه در حقيقت كمك به جلوگيري از بلند پروازيهاي هسته اي ايران تحت كنترل بين المللي است، اظهارداشت : " بوشهر يك لنگر واقعي است كه ايران را در ان پي تي نگه خواهد داشت و اين نيروگاه در حال احداث تحت كنترل كامل آژانس بين المللي انرژي اتمي است ".



سرگئي لاوروف روز گذشته در ديداربا مقامهاي ارشد اروپايي به منظور فراهم نمودن مقدمات اجلاس سران روسيه و اتحاديه اروپا در بروكسل درباره تصويب هرگونه قطعنامه شديد اللحن عليه ايران هشدار داد و اظهارداشت : پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت كه توسط آلمان، فرانسه و انگليس آماده شده است؛ پا را فراتر نهاده است .



وي افزود: تدابيري كه ما ارائه خواهيم داد بايد معقولانه و با بررسي شرايط واقعي باشد و همچنين بايد مرحله اي و متناسب با وضعيت واقعي تا آنجا باشد كه به برنامه هسته اي ايران مربوط مي شود.



لاوروف با اشاره به پيش نويس قطعنامه ضد ايراني كه توسط كشورهاي انگليس ، آلمان و فرانسه تدوين شده است؛ گفت : ما همچنان آماده تدوين تدابيري از اين دست هستيم آنچه كه اروپا تدوين كرده؛ پا را از آنچه كه مورد توافق قرارگرفت ، فراتر نهاده است .



روزگذشته كشورهاي گروه 1+5 گفتگوها را درمقر سازمان ملل متحد درنيويورك درباره پيش نويس قطعنامه ضد ايراني ازسر گرفتند .



مذاكرات 1+5 يك هفته پيش معلق ماند . اين امر به خاطر عدم تمايل چين وروسيه در زمينه موافقت با تحريمهاي سخت گيرانه عليه برنامه صلح آميز هسته اي ايران بود .