تلاش بوش براي نجات جمهوريخوهان در انتخابات مياندوره اي آمريكا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رورزنامه اينديپندنت، بوش در ايالت ميسوري آمريكا دربين جمعيت 5 هزار نفري مردم گفت :" خلاص شدن از دست صدام حسين تصميم درستي بود و جهان پس از اين مسئله در شرايط بهتري قرار دارد."

وي درادامه سخنانش تاكيد نمود :" مهمترين جبهه در جنگ عليه تروريسم عراق است. من معتقدم كه براي جنگ عليه تروريسم اين كشور بسيار مهم و ضروري است."

بوش همچنين دراظهاراتش در مورد امنيت ملي ، تهديد تروريسم و چگونگي تجهيز دموكراتها براي انتخابات هيچ توضيحي ارائه نداد.

رئيس جمهوري آمريكا در اين ايالت از " جيم تلنت" كانديداي جمهوريخواه حمايت و فداكاري و ارزشهاي خانوادگي وي را ستود.

يكي از مردم اين منطقه در اين باره گفت :" امنيت ملي و امنيت داخلي موضوع اول مهم براي من است. "

افزايش موج درگيريها در عراق بر ميزان محبوبيت جمهوريخواهان و بوش كه از اين جنگ سرسختانه حمايت مي كنند، تاثير گذار بوده است.

از سوي ديگر، بوش در گفتگو با آسوشيتد پرس اعلام كرد كه وي مي خواهد "دونالد رامسفلد" وزير دفاع و "ديك چني" معاون وي تا پايان رياست جمهوري وي همچنان در صحنه قدرت حضور داشته باشند.