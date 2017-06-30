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۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۶

کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره)؛

ایران و آذربایجان فینالیست شدند/ ارمنستان و ترکیه در رده‌بندی

ایران و آذربایجان فینالیست شدند/ ارمنستان و ترکیه در رده‌بندی

تیم های ایران الف و آذربایجان به دیدار فینال رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) از صبح امروز (جمعه) در سالن شهید حیدریان شهر قم در حال برگزاری است.

در دیدارهای نیمه نهایی تیم ایران با نتیجه ۹ بر یک از سد تیم ارمنستان گذشت و تیم آذربایجان نیز با نتیجه ۶ بر ۴ تیم ترکیه را مغلوب کرد.

در دیگر دیدارها برای حضور در دیدارهای کسب مقام پنجم تا هفتم تیم ایران ب با نتیجه ۷ بر ۳ تیم ایران ج را شکست داد و تیم ایران توسعه نیز با نتیجه ۷ بر ۳ تیم تاجیکستان را مغلوب کرد.

بدین ترتیب دیدار برای کسب مقام پنجم بین تیم های ایران ب و ایران توسعه و دیدار برای کسب مقام هفتم نیز بین تیم های ایران ج و تاجیکستان برگزار می شود.

کد مطلب 4017577

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