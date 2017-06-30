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۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

مسابقات انتخابی بدمینتون دختران استان مرکزی پایان یافت

مسابقات انتخابی بدمینتون دختران استان مرکزی پایان یافت

اراک- مسابقات انتخابی قهرمانی بدمینتون بانوان رده جوان استان مرکزی با شرکت ۳۵ ورزشکار به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های رنکینگ کشور در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی بدمینتون دختران جوان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۵ ورزشکار از شهرهای اراک، خمین و دلیجان در دو گروه انفرادی و جدول دونفره در اراک برگزار شد که در پایان در گروه انفرادی فاطمه سادات سیدین از خمین مقام نخست را کسب کرد، سپیده امیرحسینی از ساوه در جایگاه دوم قرار گرفت، کیانا مرجان از ساوه و راضیه سادات سیدین از خمین به طور مشترک سوم شدند.

در گروه جدول دونفره هم  زهرا آزاد خانی و فاطمه نجفی از اراک بر سکوی اول ایستادند، حدیثه غیور و سونیا نوذری از ساوه مقام دوم را به خود اختصاص دادند و گلبرگ محمدی، نازنین ملکی، محدثه جوادی و بهاره رنجبر همگی از خمین سوم شدند.

مرتضی آزاد خانی، دبیر هیات بدمینتون استان مرکزی به خبرنگار مهر گفت： نفرات برتر این مسابقات، به مسابقات رنکینگ کشور که از شانزدهم ماه جاری به مدت سه روز به میزبانی اصفهان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

کد مطلب 4017583

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