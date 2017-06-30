اتحادیه اروپا لیست افرادوشرکت های تحریمی ایران را به روزرسانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا لیست افراد و نهادهای تحت تحریم در ایران را که در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی فعالیت دارند را به روز رسانی کرد.

در این لیست جدید کسی اضافه نشده و فقط اطلاعات افراد تغییر یافته و به روزرسانی شده است.

نام افراد حقیقی که اطلاعاتشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به روزرسانی شده،، به شرح ذیل است:

۱) فریدون عباسی دوانی

۲) علی‌اکبر احمدیا

۳) مرتضی بهمن‌یا

۴) احمد وحیددستجردی

۵) احمد درخشنده

۶) محمد اسلامی

۷) رضا اسماعیلی

۸) محسن فخری‌زاده مهابادی

۹) محمد حجازی

۱۰) محسن حجتی

۱۱) مهرداد اخلاقی کتابچی

۱۲) ناصر ملکی

۱۳) محمدرضا نقدی

۱۴) محمد مهدی نژادنوری

۱۵) مرتضی رضایی

۱۶) مرتضی صفری

۱۷) یحیی رحیم صفوی

۱۸) حسین سلیمی

۱۹) قاسم سلیمانی

۲۰) محمدرضا زاهدی

۲۱) محمدباقر ذوالقدر

۲۲) عظیم آقاجانی

۲۳) علی‌اکبر طباطبائی

شرکت‌هایی که اطلاعاتشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به روزرسانی شده نیز بدین شرح است:

۱) گروه صنعتی متالورژی و مهمات

۲) گروه صنعتی موشک کروز

۳) سازمان صنایع دفاعی

۴) گروه صنعتی فجر

۵) کالا الکتریک

۶) صنایع شیمیایی پارچین

۷) شرکت خدمات هوائی پارس

۸) صنایع هوانوردی قدس

۹) گروه صنعتی صنام

۱۰) صنایع هفتم تیر

۱۱) گروه صنعتی شهید باقری

۱۲) گروه صنعتی شهید همت

۱۳) صنایع هوائی شوآ

۱۴) گروه صنعتی یا مهدی