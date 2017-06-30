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۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

کرملین اعلام کرد؛

تاکید روسای جمهور روسیه و ترکیه بر حل تنش بین کشورهای عربی و قطر

تاکید روسای جمهور روسیه و ترکیه بر حل تنش بین کشورهای عربی و قطر

کرملین در بیانیه ای درخصوص گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان اعلام کرد: طرفین در این تماس در خصوص حل و فصل بحران سوریه و پایان دادن به تنش های دیپلماتیک بین قطر و دیگر کشورهای عربی، گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در خصوص حل و فصل بحران سوریه و پایان دادن به تنش های دیپلماتیک بین قطر و دیگر کشورهای عربی، گفتگو کردند.

سرویس خبری کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که روسای جمهور روسیه و ترکیه در این تماس تلفنی درخصوص راه حل پایان بحران سوریه مبتنی بر آن چه که در مذاکرات آستانه مصوب شد، و قرار شد تا پنج منطقه کاهش تنش تحت نظارت ایران، روسیه و ترکیه باشد، بحث و تبادل نظر کردند.

این دو رئیس جمهور همچنین در مورد ادامه ارتباطات دوجانبه در آینده نزدیک، سخن گفتند.

کد مطلب 4017605

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