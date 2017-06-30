تاکید روسای جمهور روسیه و ترکیه بر حل تنش بین کشورهای عربی و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در خصوص حل و فصل بحران سوریه و پایان دادن به تنش های دیپلماتیک بین قطر و دیگر کشورهای عربی، گفتگو کردند.

سرویس خبری کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که روسای جمهور روسیه و ترکیه در این تماس تلفنی درخصوص راه حل پایان بحران سوریه مبتنی بر آن چه که در مذاکرات آستانه مصوب شد، و قرار شد تا پنج منطقه کاهش تنش تحت نظارت ایران، روسیه و ترکیه باشد، بحث و تبادل نظر کردند.

این دو رئیس جمهور همچنین در مورد ادامه ارتباطات دوجانبه در آینده نزدیک، سخن گفتند.