کشت های ارگانیک در لاله زار بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتوت بعدازظهر جمعه در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره گل محمدی بردسیر در سایت گردشگری لاله زار گفت: ظرفیت های گردشگری استان کرمان باید به همگان معرفی شود.

وی همچنین ظرفیت های کشاورزی لاله زار را مورد اشاره قرار داد و افزود: کشت های ارگانیک در این منطقه از دنیا بی نظیر است.

فتوت با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های استان کرمان گفت: این جشنواره فرصتی برای گردهمایی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی را فراهم کرد.

امام جمعه بردسیر هم در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امنیت امروز کشور را مدیون ایثارگری های شهدا و سراداران شجاع و دلیری همچون حاج قاسم سلیمانی هستیم.

حجت الاسلام میثم تارم همچنین بر لزوم حفط وحدت با محوریت ولایت تاکید و تصریح کرد: باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و آرمان های آنها را دنبال کنیم.

وی یادآور شد: حفظ وحدت با محوریت ولایت فقیه راه شهدا و ایثارگران است.

جشنواره گل محمدی لاله زار از توابع شهرستان بردسیر از ششم تا نهم تیرماه جاری در سایت گردشگری لاله زار برگزار شد.