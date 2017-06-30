تماس تلفنی پوتین و صدراعظم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان درخصوص نشست گروه ۲۰ که هفته آینده در هامبورگ برگزار خواهد شد، گفتگو کرد.

سرویس خبری کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص نوشت: در تماس تلفنی ای که از سوی طرف آلمانی صورت گرفت، پوتین و مرکل در خصوص موضوعات اساسی مرتبط با نشست گروه ۲۰ بحث و تبادل نظر کردند.

آنها همچنین در مورد مشکلات توافق آب و هوایی پاریس و برخی مسائل دوجانبه درخصوص همکاری های برلین و مسکو نیز صحبت کردند.