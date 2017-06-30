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۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۹

لیگ برتر فوتبال ساحلی؛

دریانوردان پارس جنوبی با دو گل مقابل شهریار ساری به پیروزی رسید

دریانوردان پارس جنوبی با دو گل مقابل شهریار ساری به پیروزی رسید

بوشهر - تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی با نتیجه دو بر صفر مقابل شهریار ساری به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، جمعه شب تیم دریانوردان پارس جنوبی در ورزشگاه ساحلی بوشهر میزبان تیم شهریار ساری بود که موفق شد با نتیجه دو بر صفر به پیروزی دست یابد.

استقبال هواداران فوتبال بوشهر از این مسابقه به گونه‌ای بود که در اطراف زمین فوتبال ساحلی بوشهر جای سوزن انداختن نبود و بیش از هزار نفر این مسابقه فوتبال را تماشا کردند.

تیم دریانوردان پارس جنوبی که برای تقویت صدرنشینی خود به امتیاز کامل این مسابقه نیاز داشت، از همان ابتدای کار بازی منسجم و برتری را از خود به نمایش گذاشت و موقعیت‌های خوبی را ایجاد کرد.

محمد احمدزاده و حمید میهن‌دوست گل‌های دریانوردان پارس جنوبی را در این مسابقه به ثمر رساندند تا بازی با همین دو گل به پایان برسد و صدرنشینی دریانوردان پارس جنوبی مستحکم‌تر شود.

کد مطلب 4017617

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