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۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۵۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۱۷۷ کلاس در استان تهران آماده میزبانی از مسافران تابستانی

۱۷۷ کلاس در استان تهران آماده میزبانی از مسافران تابستانی

تهران- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: ۹۳ کلاس ویژه و ۸۴ کلاس نوع «الف» آماده میزبانی از مسافران تابستانی هستند.

عبدالرضا فولادوند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور نزدیک به ۴۳ هزار مسافر تابستانی در شهرستان های استان تهران در سال گذشته، اظهار داشت: در سال جاری نیز ستاد اسکان فرهنگیان با قوت فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این ستاد تا ۱۵ شهریور ماه فعال بوده و آمده خدمت رسانی به مسافران و میهمانان تابستانی در سطح شهرستان های استان تهران است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: در سال جاری ۱۷۷ کلاس درس در ۳۱ مدرسه و ۲۱ پایگاه تابستانی آماده خدمت رسانی به میهمانان و مسافران عزیز هستند، که از این تعداد کلاس، ۹۳ کلاس ویژه و ۸۴ کلاس نوع «الف» هستند و مراکز رفاهی شهرستان های استان تهران نیز به شکل مطلوب آماده سرویس دهی به مسافران در فصل تابستان می باشند.

وی با اشاره به ایجاد امکان رزرو اینترنتی مدارس و نیز اطلاع از مکان و وضعیت مراکز آموزشی و رفاهی، گفت: رزرو اینترنتی کلاس ها می تواند برای مسافران ایجاد آرامش کند.

فولادوند، خدمت رسانی به فرهنگیان را وظیفه دانست و گفت: تمام تلاش بنده و همکارانم در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و نیز مدیریت های مناطق آموزش وپرورش ایجاد رضایت برای مسافران و میهمانان تابستانی فرهنگی و نیز غیره فرهنگی است.

کد مطلب 4017622

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