مصرف بیش از ۵ دارو در سالمندی خطر مرگ به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، سالمندانی که بیش از ۵ دارو در روز مصرف می کنند در معرض ریسک بالای سقوط، ضعف، ناتوانی و حتی مرگ قرار دارند.

مصرف دارو ممکن است موجب بروز تداخل با توانایی عملکرد مناسب فرد شود. به عنوان مثال، توانایی راه رفتن خوب نشانه عدم وابستگی و سلامت خوب یک فرد سالمند است که ممکن است تحت تاثیر مصرف چندین دارو قرار گیرد.

در مطالعه جدید محققان ۴۸۲ فرد ۶۵ سال به بالا را از لحاظ نحوه تاثیر مصرف چندین دارو بر راه رفتن و صحبت کردن شان مورد بررسی قرار دادند. هدف اصلی مطالعه، تعیین نحوه تغییرات در مغز و سیستم عصب مرکزی در طول افزایش سن و نحوه تاثیر آن بر توانایی راه رفتن یک فرد سالمند بود.

نتایج نشان داد افرادی که هشت دارو یا بیشتر مصرف می کردند دارای سرعت آهسته تری به هنگام راه رفتن بودند. آنها دریافتند بین تعداد قرص های مصرفی و سرعت راه رفتن ارتباط وجود دارد.