پرسپوليس پس از سه سال استقلال را شكست داد/هواداران استقلال خواهان جدايي مرفاوي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه خبري فوتبال آسيا با اين پيش مقدمه در خصوص بازي پرسپوليس - استقلال گزارش داد: براي 90 هزار تماشاگري كه به استاديوم آزادي آمده‌بودند، بازي ساعت‌ها پيش از سوت داور آغاز شده بود.ديداري كه شصت و يكمين رويارويي دو تيم بود و محمد علي‌آبادي، رئيس سازمان تربيت‌بدني با تصميمي كم سابقه 100 ميليون تومان پاداش براي برنده‌اش در نظر گرفته بود.

بازي اما در حالي آغاز مي شود كه پرسپوليس با چند حمله استقلال را زير فشار قرار مي دهد. بعد از سه سال نبردن، طبيعي بود كه ميل‌ شاگردان مصطفي دنيزلي به پيروزي بيشتر باشد، با اين وجود تيمي كه اول گل مي‌زند، استقلال است.دقيقه 17 يك توپ بلند روي دروازه فرشيد كريمي مي‌آيد، دروازه‌بان پرسپوليس اشتباه مي‌كند و اميرحسين صادقي، هوشيارانه ضربه‌اي به توپ مي‌زند تا استقلال با يك گل جلو بيفتد.

بعد از اين گل دقايقي پرسپوليس سراسيمه مي شود و توان مقابله با تركيب نسبتا دفاعي استقلال را نشان نمي دهد.پنج دقيقه بعد از گل استقلال، معدنچي از اشتباه رحمتي دروازه‌بان استقلال استفاده مي‌كند و از فاصله اي دور و زاويه اي بسته دروازه آبي ها را باز مي كند تا بازي مساوي ‌شود.نيمه اول پرسپوليس چند فرصت ديگر هم داشت كه از دست رفت.

در نيمه دوم از دقيقه 70 پس از آنكه پرسپوليس عمق دفاع استقلال را نشانه گرفته بود فرار اولادي به گل دوم پرسپوليس ختم مي شود و تركيب استقلال عقب افتاده را به هم مي ريزد. مرفاوي سرمربي استقلال علي انصاريان را از خط حمله به هافبك مي آورد و عليزاده را به كمك سياوش اكبرپور مي فرستد.منصوريان و نوازي هم كه ناباورانه فيكس شده‌ بودند، از زمين بيرون مي‌روند.

در غياب امير قلعه‌نويي كه گفته مي شد روي نيمكت استقلال خواهد نشست تماشاگران خشمگين استقلالي وقتي از تساوي تيمشان نااميد مي‌شوند، با شعارهايشان از مرفاوي مي خواهند تيم را ترك كند.

پايان دربي شصت‌ويكم پايان چند هفته بالانشيني استقلال است، آنها حالا با امتياز برابر و تفاضل گل كمتر، تيم چهارم جدول ليگ برتر هستند، يك پله پايين‌تر از پرسپوليس كه سوم شده است.