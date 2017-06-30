پیروزی‌ مردم عراق در موصل برای همه مسلمانان غرور و عزت آفرید



به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی با صدور پیامی پیروزی مردم عراق و آزادسازی موصل را به آیت الله العظمی سیستانی تبریک گفت.

متن پیام این استاد سطوح عالی حوزه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج سید علی سیستانی دامت برکاته

السلام علیکم و رحمه الله

پیروزی قاطع ارتش و مردم غیور و شجاع عراق در برابر دشمنان دیانت و انسانیت در شهر موصل عراق، برای همه مسلمانان دنیا، غرور و سربلندی و عزت آفرید.

این افتخار بزرگ در سایه پیروی از دستورات مرجعیت و جانفشانی مردم شریف و دلاور عراق و رهبری داهیانه حضرتعالی بود که امید را در دل‌ها زنده نمود و همه مسلمانان را مسرور و خوشحال کرد. خداوند متعال را بر این فتح بزرگ، شاکر و سپاسگزاریم.

نصرت سپاه اسلام را به جنابعالی و دولت فهیم عراق و ملت پیروز، تبریک گفته و از خداوند متعال، امنیت کامل و آسایش و شوکت مردم عزیز عراق را در ظل عنایات حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف مسئلت دارم.