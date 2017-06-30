گریه داعشی ها برای البغدادی؛ احتمال مرگ سرکرده داعش قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، حدود دو هفته پیش روسیه اعلام کرد که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در یکی از حملات هوایی روسیه در شهر رقه کشته شده است، هیچ کدام از سرکرده های این گروهک تروریستی این خبر را تأیید را تکذیب نکردند.

حالا بعد از شکست داعش در موصل به نظر می رسد مرگ سرکرده داعش تأیید شده است، ابو القتیبه یکی از سرکرده های این گروهک تروریستی در خطبه نماز جمعه روز گذشته در مسجدی در تلعفر در غرب موصل بعد از به زبان آوردن نام البغدادی شروع به گریه کرده است.

بر اساس این خبر این سرکرده داعش که از نزدیکان البغدادی است، بعد از اینکه گریه اش تمام شده به صورت ضمنی به مرگ خلیفه خود خوانده داعش اعتراف کرده است.

از سوی دیگر داعش همچنین به شکست این گروهک تروریستی در موصل اعتراف کرده بود؛ ابوالبراء الموصلی یکی از سرکرده های این گروهک پیشتر ضمن اعتراف به شکست گفته بود تلعفر پایگاه موقت این گروه در عراق خواهد بود.