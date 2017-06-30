تیراندازی دربیمارستان «برانکس لبنان» در نیویورک/ ۶ نفر مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اِس نیوز، پلیس کلانشهر نیویورک روز جمعه گزارشهای دریافت کرد که از تیراندازی در داخل بیمارستان «برانکس لبنان» این شهر خبر می داد.

این تیراندازی درست دقایقی قبل از ساعت ۳ بعدازظهر به وقت محلی به وقوع پیوست.

شبکه خبری «سی بی اِس» نیویورک به نقل از پلیس شهر نیویورک گزارش داد که ۶ نفر در طبقه شانزدهم این بیمارستان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

گزارشگر سی بی اِس نیویورک در پیام توئیتری خود نوشت که پلیس در حال بازرسی طبقات این بیمارستان برای یافتن فرد ضارب است که گمان می رود یک تفنگ به همراه داشته و بنا بر گزارشها، در محلی سنگر گرفته است.

رسانه های محلی به نقل از اداره پلیس شهر نیویورک گزارش دادند که حدود ۶ نفر در این حادثه تیراندازی مجروح شدند.

بنابر گزارش پلیس، دست کم یکی از مجروحان این حادثه جان خود را از دست داد.

برخی گزارشها نیز از وقوع یک آتش سوزی در داخل این بیمارستان خبر می دهند.

گزارش می شود که فرد مظنون به تیراندازی دقایقی قبل از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

پلیس هویت فرد ضارب را شناسایی کرد: دکتر «هِنری بلو» ۴۵ ساله و از کارکنان سابق بیمارستان که به عنوان پزشک خانواده فعالیت می کرد.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام سازمان آتش نشانی نیویورک اعلام کرد که سه پزشک در بین مجروحان این حادثه به چشم می خورند.

گفتنی است که بیمارستان یکهزار تختخوابی «برانکس لبنان» نیویورک دارای قدمتی ۱۲۰ ساله است و بخش اورژانس آن یکی از شلوغ ترین بخشهای اورژانس در بیمارستانهای شهر نیویورک بشمار می رود.