جای خالی ایرانی ها در جمع بهترین های تکواندو جهان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۹۷۷ تکواندوکار از ۱۸۳ کشور جهان به مدت هفت روز به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو و سالن «تی وان» برگزار شد که در نهایت کره جنوبی عنوان قهرمانی را کسب کرد. روسیه دوم شد و ایران در مکان سوم ایستاد.

کمیته برگزاری این رقابتها اسامی بهترین ها را اعلام کرد که «لی اهه ریوم» از کره جنوبی که موفق به کسب مدال طلای وزن ۵۷- کیلوگرم زنان شد به عنوان بهترین تکواندوکار بخش زنان و «عبدل عیسوفو» از نیجریه که طلای ۸۷+ کیلوگرم مردان را کسب کرد، بهترین تکواندوکار بخش زنان شد.

در بخش مربیان «مون هیون» از کره جنوبی و «درگن جوویچ» از صربستان به عنوان بهترین مربیان انتخاب و معرفی شدند.

«طارق بنرودی» از مراکش، «آندره خاگیف» از روسیه، «سون چول کیم» از کانادا و خانم ها «نی دیس تاوارز» از پورتوریکو و «جولی دیب» از لبنان به عنوان بهترین داوران انتخاب شدند.جایزه «مشارکت فعال» به یونان و «مبارزه جوانمردانه» نیز به جیبوتی تعلق گرفت.

متاسفانه در میان اسامی بهترین های این دوره از رقابتها، نامی از مربیان، ورزشکاران و داوران اعزامی کشورمان دیده نمی شود.

اما در پایان مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها، پرچم فدراسیون جهان به رئیس فدراسیون بریتانیا به عنوان میزبان دور بعدی این رقابتها تحویل داده شد. بیست و چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ در منچستر برگزار خواهد شد.

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تحویل پرچم فدراسیون جهانی به بریتانیا میزبان دور بعدی مسابقات جهانی