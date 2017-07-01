تیم ساکا پخش سقز با شکست نماینده اردبیل به صدر جدول بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابت های فوتسال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور روز جمعه ۹ تیرماه در شهرهای مختلف پیگیری شد.

نماینده استان کرستان این هفته میزبان تیم پارس آباد اردبیل بود و در مجموعه ورزشی شهید آبدرم سقز به مصاف تیم صدرنشین جدول رقابت ها رفت.

ساکا پخش سقز در یک بازی حساب شده و تهاجمی میزبان خود را در هم کوبید و توانست با نتیجه ۵ بر ۱ تیم پارس آباد اردبیل را شکست دهد و صدرنشین جدول رقابت های فوتسال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور شود.

ساکا پخش در ادامه این رقابت ها روز جمعه ۱۶ تیرماه در هفته سیزدهم به تکاب خواهد رفت و در مقابل تیم قایقران این شهر قرار می گیرد.

این رقابت ها در چهار گروه هشت تیمی برگزار خواهد شد که تیم ساکا پخش سقز نماینده کردستان در گروه دوم مسابقات قرار گرفته است.

تیم ساکا پخش سقز با تیم های پارس آباد اردبیل، شهید دهقان نیا اردبیل، اروم آلیاژ ارومیه، قایقران تکاب، همتاز موتور بناب، خالص سازان روی زنجان و مهیان تبریز همگروه است.

گفتنی است، تیم های اول تا سوم هر گروه به مرحله دوم صعود خواهند کرد که مرحله دوم این مسابقات در دو گروه شش تیمی برگزار خواهد شد.