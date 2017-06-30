به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد نعیم امینی فرد جمعه شب در برنامه «نبض» که با موضوع بررسی تجهیزات پزشکی قاچاق از شبکه خبر روی آنتن رفت، گفت: آماری که رئیس سازمان غذا و دارو از میزان قاچاق ارائه کردند مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی است و اگر تمامی کالاهای این حوزه را در آمار خود لحاظ کنند به آمار ۶۰۰ میلیونی عنوان شده می رسیم.

وی افزود: ورود کالاهای تجهیزات پزشکی گران قیمت به کشور از طریق مبادی رسمی ممکن نیست همچنین در مراکز دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت که ساماندهی شده اند هم ورود این کالاها آسان نیست.

امینی فرد ادامه داد: مراکز دانشگاهی و درمانی باید از یک سامانه مشخص برای خرید کالاهای پزشکی استفاده کنند تا وزارت بهداشت از این طریق نظارت های خود را قوی تر کند، زیرا بسیاری از این کالاها کارکردهای دوگانه دارند و برخی از وارد کنندگان قانون را دور می زنند و کالاهای پزشکی را به عنوان کالای خانگی به کشور وارد می کنند.

وی افزود: برای رفع مشکل در اظهار وارد کنندگان ما نیاز داریم به گمرک های تخصصی پزشکی در مبادی رسمی که در حال حاضر این وجود ندراد و باید رفع شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس، گفت: در سال ۹۲ قانون قدیمی در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و به تصویب رسید و در آن جنبه های مختلفی برای جامعیت و بازدارنده بودن در نظر گرفته شد تا امکانات و ابزار های خوبی در اختیار وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان قرار داده است.