اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات نظام پزشکی ۱۸ تیر اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین قربانی افزود: انتظار داریم افرادی که در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور، کاندیدا شده اند، در چارچوب قانون حرکت کنند و تخلفات قبل از برگزاری انتخابات و به ویژه، تبلیغات قبل از زمان قانونی، توسط هیات مرکزی به دقت رصد می شود و برای ما بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارها و ارقام هایی که به دست ما رسیده، بسیاری از کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی کشور، با هزینه کرد و روش های انتخاباتی غیرمتعارف و نیز اظهار نظرهای تبلیغاتی، وارد فضای غیر قانونی شده اند و تبلیغات زودهنگام را آغاز کرده اند که این موارد برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، بسیار مهم و مورد توجه است.

قربانی تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی کشور، حتما باید به فضا و زمان قانونی تبلیغات، توجه داشته باشند و بر اساس آیین نامه اجرایی انتخابات، تبلیغات قانونی را رعایت کنند تا شاهد این نباشیم که صلاحیت یک کاندیدا به خاطر تبلیغات زودهنگام، غیرمتعارف و غیرقانونی، خدشه دار شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در برخورد با تخلفات تبلیغاتی انتخابات، با هیچ فردی تعارف نداریم و انتظار داریم که زمان قانونی تبلیغات در نظر گرفته شود و با هر گونه تبلیغ خارج از قانون، اظهار نظرهای تبلیغاتی و حتی هزینه های غیرمتعارف، برخورد جدی خواهد شد زیرا جامعه پزشکی، فرهیخته و از نخبگان جامع هستند و امیدواریم که کاندیداها، به شان و منزلت جامعه پزشکی در جامعه توجه ویژه ای داشته باشند.

قربانی با اشاره به برگزاری انتخابات نظام پزشکی کشور در ۳۰ تیرماه ۹۶، یادآور شد: انتظار داریم ۳۰ تیر، شاهد برگزاری انتخابات قانون محور و با مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در کشور باشیم و با انتخاب افراد اصلح، به پیشبرد برنامه ها و اهداف این سازمان کمک کنیم.

وی با اشاره به تشکیل هیات مرکزی نظارت و تعیین هیات نظارت شهرستان ها در زمان مقرر، گفت: ثبت نام از کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور بر اساس جدول زمانبندی، آغاز شد و خوشحالیم که در این دوره، مشارکت در برخی از حوزه های انتخاباتی، دو برابر افزایش یافته است که نشان می دهد جامعه پزشکی نسبت به آینده و مدیریت سازمان حساسیت دارد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور از طرح تحول سلامت به عنوان یکی از بزرگترین طرح های کشور یاد کرد و گفت: وجود نظام پزشکی توانمند، مقتدر، اثرگذار و کارآمد می تواند در پیشرفت طرح تحول سلامت، بسیار موثر باشد و با درک این شرایط، همکاران ما در سراسر کشور، احساس مسئولیت سنگین تری کرده اند و حضور پررنگ تری در انتخابات نظام پزشکی داشته اند.

قربانی با بیان اینکه با پایان ثبت نام از داوطلبان انتخابات نظام پزشکی، رسیدگی به صلاحیت کاندیداها از ۴ مرجع رسمی آغاز شد، افزود: اگر فردی در یک منطقه، تایید صلاحیت نشد حق دارند که برای رسیدگی مجدد به وضعیت خود، اعتراض کند و قانون این اختیار را برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، متصور شده است که شرایط کاندیداها را بررسی و رصد کند و احتمال دارد برخی از کاندیداها که در شهرستان تایید صلاحیت شدند، در هیات مرکزی نظارت، مورد سئوال قرار گرفته یا مورد تایید قرار نگیرد و از طرفی احتمال تایید صلاحیت برخی از کاندیداهای رد صلاحیت شده پس از تجدید نظر در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: اسامی تایید صلاحیت شدگان نهایی تا ۱۸ تیر به اطلاع تمام کاندیداها می رسد و زمان قانونی تبلیغات از ۱۹ تا ۲۸ تیر خواهد بود و انتظار داریم کاندیداها بر اساس قانون، عمل کنند تا مشکلی برای کاندیداها به وجود نیاید.