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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۰:۵۲

رئیس هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی؛

اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات نظام پزشکی ۱۸ تیر اعلام می شود

اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات نظام پزشکی ۱۸ تیر اعلام می شود

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور، گفت: اسامی تایید صلاحیت شدگان نهایی تا ۱۸ تیر به اطلاع تمام کاندیداها می رسد و زمان قانونی تبلیغات از ۱۹ تا ۲۸ تیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین قربانی افزود: انتظار داریم افرادی که در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور، کاندیدا شده اند، در چارچوب قانون حرکت کنند و تخلفات قبل از برگزاری انتخابات و به ویژه، تبلیغات قبل از زمان قانونی، توسط هیات مرکزی به دقت رصد می شود و برای ما بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارها و ارقام هایی که به دست ما رسیده، بسیاری از کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی کشور، با هزینه کرد و روش های انتخاباتی غیرمتعارف و نیز اظهار نظرهای تبلیغاتی، وارد فضای غیر قانونی شده اند و تبلیغات زودهنگام را آغاز کرده اند که این موارد برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، بسیار مهم و مورد توجه است.

قربانی تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی کشور، حتما باید به فضا و زمان قانونی تبلیغات، توجه داشته باشند و بر اساس آیین نامه اجرایی انتخابات، تبلیغات قانونی را رعایت کنند تا شاهد این نباشیم که صلاحیت یک کاندیدا به خاطر تبلیغات زودهنگام، غیرمتعارف و غیرقانونی، خدشه دار شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در برخورد با تخلفات تبلیغاتی انتخابات، با هیچ فردی تعارف نداریم و انتظار داریم که زمان قانونی تبلیغات در نظر گرفته شود و با هر گونه تبلیغ خارج از قانون، اظهار نظرهای تبلیغاتی و حتی هزینه های غیرمتعارف، برخورد جدی خواهد شد زیرا جامعه پزشکی، فرهیخته و از نخبگان جامع هستند و امیدواریم که کاندیداها، به شان و منزلت جامعه پزشکی در جامعه توجه ویژه ای داشته باشند.

قربانی با اشاره به برگزاری انتخابات نظام پزشکی کشور در ۳۰ تیرماه ۹۶، یادآور شد: انتظار داریم ۳۰ تیر، شاهد برگزاری انتخابات قانون محور و با مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در کشور باشیم و با انتخاب افراد اصلح، به پیشبرد برنامه ها و اهداف این سازمان کمک کنیم.

وی با اشاره به تشکیل هیات مرکزی نظارت و تعیین هیات نظارت شهرستان ها در زمان مقرر، گفت: ثبت نام از کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور بر اساس جدول زمانبندی، آغاز شد و خوشحالیم که در این دوره، مشارکت در برخی از حوزه های انتخاباتی، دو برابر افزایش یافته است که نشان می دهد جامعه پزشکی نسبت به آینده و مدیریت سازمان حساسیت دارد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور از طرح تحول سلامت به عنوان یکی از بزرگترین طرح های کشور یاد کرد و گفت: وجود نظام پزشکی توانمند، مقتدر، اثرگذار و کارآمد می تواند در پیشرفت طرح تحول سلامت، بسیار موثر باشد و با درک این شرایط، همکاران ما در سراسر کشور، احساس مسئولیت سنگین تری کرده اند و حضور پررنگ تری در انتخابات نظام پزشکی داشته اند.

قربانی با بیان اینکه با پایان ثبت نام از داوطلبان انتخابات نظام پزشکی، رسیدگی به صلاحیت کاندیداها از ۴ مرجع رسمی آغاز شد، افزود: اگر فردی در یک منطقه، تایید صلاحیت نشد حق دارند که برای رسیدگی مجدد به وضعیت خود، اعتراض کند و قانون این اختیار را برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، متصور شده است که شرایط کاندیداها را بررسی و رصد کند و احتمال دارد برخی از کاندیداها که در شهرستان تایید صلاحیت شدند، در هیات مرکزی نظارت، مورد سئوال قرار گرفته یا مورد تایید قرار نگیرد و از طرفی احتمال تایید صلاحیت برخی از کاندیداهای رد صلاحیت شده پس از تجدید نظر در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: اسامی تایید صلاحیت شدگان نهایی تا ۱۸ تیر به اطلاع تمام کاندیداها می رسد و زمان قانونی تبلیغات از ۱۹ تا ۲۸ تیر خواهد بود و انتظار داریم کاندیداها بر اساس قانون، عمل کنند تا مشکلی برای کاندیداها به وجود نیاید.

کد مطلب 4017651
حبیب احسنی پور

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