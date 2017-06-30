السیسی: مردم مصر در برابر مشکلات اقتصادی بردبار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سالروز کودتای ۳۰ ژوئن که به رهبری خود او منجر به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر شد از مردم این کشور به خاطر تحمل تصمیمات اقتصادی سخت تشکر کرد.

رئیس جمهور مصر که اخیرا با امضای توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر خشم مردم این کشور را برانگیخته است گفت از زمانی که در سال ۲۰۱۴ قدرت را در دست گرفته است تلاش کرده تا با اجرای یک برنامه جامع اصلاح اقتصادی مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند.

وی همچنین در سخنرانی خود تأکید کرد که مردم این کشور با دانایی و آگاهی تصمیمات دشوار را درک خواهند کرد و در برابر اصلاحات اقتصادی دولت و پیامدهای آن بردبار خواهند بود.

این در حالی است که بعد از تصمیم دولت در روز پنجشنبه برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت فراورده های نفتی و ۱۰۰ درصدی گاز طبیعی افکار عمومی در مصر از عملکرد دولت خشمگین شده اند، السیسی در حالی از مردم این کشور خواسته که در برابر تحولات اقتصادی در این کشور بردبار باشند که در طول ۸ ماه گذشته این دومین بار است که قیمت سوخت افزایش پیدا کرده است.

در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارتش مصر و برخی نیروهایی که خود را انقلابی می نامیدند با تظاهرات های خیابانی محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر را از قدرت برکنار کردند. مرسی از سال ۲۰۱۳ تا کنون در زندان به سر برده و در چندین پرونده محاکمه شده است.