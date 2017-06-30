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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱:۵۶

برای چندمین بار در ۱۰ روز اخیر؛

ارتش یمن با زلزال۲ نظامیان سعودی در جنوب عربستان را هدف گرفت

ارتش یمن با زلزال۲ نظامیان سعودی در جنوب عربستان را هدف گرفت

رسانه های یمنی گزارش دادند که ارتش این کشور تجمع نظامیان عربستان در جیزان را با موشک زلزال ۲ هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المسیره، تجمع نظامیان ارتش عربستان در روستای الراحه در جیزان (جازان) هدف موشک زلزال ۲ ارتش یمن قرار گرفته است.

این در حالی است که پیشتر یک منبع نظامی تأکید کرده بود که یک خودروی زرهی سعودی مورد هدف یک موشک هدایت شونده ارتش یمن قرار گرفته و منهدم شده است.

در این عملیات که پایگاه نظامی عویجه در جیزان را هدف گرفته بود شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شده اند. پیشتر نیز یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه الفریضه در جیزان را هدف قرار داده بود که منجر به قوع آتش سوزی در این پایگاه نظامی شد.

کد مطلب 4017665

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